Director del CEO, Jordi Muñoz / @EP

El 53% dels catalans ha manifestat estar molt en desacord o en desacord amb què cal baixar impostos, davant d'un 33% que sí que apostarien per una reducció fiscal encara que impliqui una reducció de serveis i prestacions, segons una enquesta del Centre d 'Esdudis d'Opinió (CEO).

Així es desprèn de la primera enquesta Òmnibus de l'any del CEO, que es va realitzar entre el 9 i el 30 de maig i en què es va entrevistar presencialment 1.200 persones grans i residents a Catalunya, ha explicat el director del CEO, Jordi Muñoz, en roda de premsa aquest dimarts.

En funció de les afinitats polítiques, els més partidaris a abaixar els impostos són els simpatitzants de Vox, Cs i PP , mentre que els menys són els enquestats que simpatitzen amb la CUP, els comuns i ERC.

El 85% dels enquestats pensa que l' impacte social del turisme és positiu , mentre que un 7% està en desacord o molt en desacord amb aquesta afirmació.

Preguntats per si estarien disposats a reduir la jornada laboral a quatre dies (de l'1 al 10), els enquestats han respost de mitjana que sí (7,4), i també han puntuat de mitjana un 6,8 els que estarien disposats a ampliar jornada laboral diària per mantenir el sou i treballar quatre dies.

A més, un 50% dels enquestats creu que a l' empresa on treballa no seria possible una jornada laboral de quatre dies , davant del 46% que considera que sí que podria ser així, i un 3% que no en sap.

Pel que fa al teletreball , només un 15% dels enquestats feia algun dia de feina des de casa abans de la pandèmia, una dada que ha ascendit al 30% actualment, davant del 70% que no fa cap dia de teletreball.

TRANSPORT PÚBLIC



Pel que fa als graus de satisfacció amb el transport públic, els vianants i els usuaris de Metro són els que es mostren més satisfets (amb un 8,6 sobre 10), mentre que els més descontents són els usuaris de Rodalies, encara que el servei aprova amb una nota mitjana del 7,7% de satisfacció.

Preguntats sobre els motius pels quals creuen que no hi ha un projecte de tren d'alta velocitat entre València i Tarragona-Barcelona, el 60% dels enquestats ho atribueixen a qüestions polítiques, un 23% que creu que són qüestions econòmiques i un 4 %, tècniques.