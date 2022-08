Dos voluntaris de l'ACNUR. Foto: ACNUR

El mes d' agost es tanca amb una jornada mundial preciosa : aquest dia 31 se celebra el Dia Internacional de la Solidaritat . L' any 2000 es va fixar aquesta data , que inicialment es va triar en honor al moviment social polonès Solidaritat (que va ser representat el 1980 pel gremi sindical Solidarnosc , un dels tants responsables de la caiguda del mur de Berlín), però avui dia es entén com una cosa molt més gran.

Segons la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua (RAE), la solidaritat és "l' adhesió circumstancial a la causa oa l'empresa d'altres ". D'aquesta manera, el propòsit d'aquest Dia Internacional no ha variat gaire des que es fundés el partit sindical. En realitat, es basa en un principi bàsic que és el de l'ajuda mútua o ésser solidaris amb els altres. Aquesta causa es complementa amb el Dia Internacional de la Solidaritat Humana , que se celebra cada 20 de desembre.

QUÈ ÉS LA SOLIDARITAT?

El més habitual quan qualsevol de nosaltres pensa en el concepte solidaritat , en accions i en causes solidàries és gent que ho està passant malament a països pobres o que estan vivint guerres . Aquesta manera de pensar és especialment habitual a països occidentals o amb un nivell de vida alt. I és una veritat a mitges, ja que podem (i hem de) ser solidaris també amb persones que tenim a tocar i que ho estan pensant malament.

En aquest sentit, el passat 14 de juliol un informe d'Human Rights Watch revelava les " persistents deficiències del sistema de seguretat social espanyol " i llançava una dada duríssima: les cues de la fam , és a dir, les persones (o famílies) que necessitaven la ajuda d'entitats com el Banc d'Aliments o Càritas per omplir la nevera, van augmentar durant els moments més durs de la pandèmia .

Foto: Concepte

Això va ser perquè moltes persones es van quedar sense ingressos i sense poder pagar aliments i subministraments bàsics . A més, un gran nombre es van enfrontar a retards en la recepció de pagaments d'ajudes relacionades amb la pandèmia i en les respostes a les seves sol·licituds de prestacions de la seguretat social . Les persones que es guanyen la vida a l'economia informal es van veure doblement afectades en quedar excloses dels programes públics de subsidis i seguretat social basats en les cotitzacions.

Per tant, com va dir Efi Latsoudi , una dona que va estar treballant durant la crisi de refugiats a l'illa de Lesbos fa anys, “ la solidaritat és la via per canviar el que està passant en aquest món ”, però quan pensem en el món hem de pensar, de la mateixa manera, en els nostres veïns que en persones que són a milers de quilòmetres de casa nostra.

LES 10 ONG MÉS IMPORTANTS DEL MÓN

A la solidaritat, el paper de les persones és clau, però acostuma a vehicular-se a través d'entitats com les organitzacions no gubernamentals (ONG). Forbes ha publicat una llista de les 10 més importants del món.

- Mercy Corps : d'origen nord-americà, es dedica a l'ajuda humanitària. Ha treballat en més de 40 estats, donant auxili a les persones que han estat víctimes d'algun desastre natural o que veuen com a les seves ciutats i/o països ha esclatat algun conflicte bèl·lic.

- Cure Violence : especialitzada en parar la violència, però no només a gran escala, sinó allà on és necessari. El seu treball a punts de ciutats com Chicago ha servit perquè la mortalitat per crims entre bandes disminueixi significativament.

Foto: Telam

- Metges sense fronteres : una de les més conegudes. Creada el 1971 per tretze doctors, aquesta ONG suïssa ha aconseguit estendre el moviment de les organitzacions que treballen arreu del món a diversos sectors d'ajuda humanitària.

- CARE Internacional : també d'origen helvètic, és una important agència humanitària que ofereix ajuda d'emergència i dissenya projectes de desenvolupament internacional amb visió a llarg termini. S'han beneficiat de la seva ajuda, directament, més de 80 milions de persones, i indirectament la xifra puja a més de 250 milions.

- Ceres : creada a Boston a finals de la dècada de 1980, posa l'accent al medi ambient i al nostre entorn natural. Tot i que el seu nom respon a sigles, Ceres era la deessa romana de l'agricultura i la fertilitat.

- Partners in health : els seus 18.000 treballadors s'encarreguen de planificar i dur a terme iniciatives de salut i higiene als països més pobres del món. Construeixen hospitals, formen persones per treballar-hi i habiliten pous per obtenir aigua potable, entre altres iniciatives.

- Danish Refugee Council : malgrat el seu nom i que inicialment donava cobertura a Dinamarca, fa temps que ja té vocació internacional. Actualment són presents en una quarantena de països, com Somàlia, Afganistan, Iran i Txetxènia, entre d'altres.

- Acumen : la seva filosofia es basa a garantir un desenvolupament dels països del Tercer Món a través de l'ajuda d'empreses socials i de líders emergents. En només una dècada, ha aconseguit ajudar més de 86 milions de persones.

- Wikimedia Foundation : l'ONG més diferent de totes. Preocupada per la difusió del coneixement amb més de 23 milions d'articles i 100.000 voluntaris treballant-hi, aquesta pàgina web ha aconseguit arribar a un públic tan divers com els 285 idiomes en què està disponible.

- BRAC : no només és una ONG, sinó que es tracta d'una empresa social en potència. És l'única d'aquesta llista nascuda a Àsia: el seu nom respon a les sigles Bangla Desh Rural Advancement Committee (Comitè de Progrés Rural de Bangla Desh).