L'exdirigent d'ETA Javier García Gaztelu, Txapote, a l'Audiència Nacional / @EP

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior , ha comunicat aquest dimecres l'acostament a una presó del País Basc de Francisco Javier García Gaztelu, àlies 'Txapote', uns dels exdirigents d'ETA amb més crims, entre ells el del regidor del PP Miguel Ángel Blanco fa 25 anys.



La decisió afecta un total de 13 presos d'ETA , entre els quals hi ha Henri Parot, que va donar nom a la doctrina per escurçar la rendició de penes després de la decisió dels tribunals. Si escau, deixarà la presó de Lleó per anar a una del País Basc, segons la informació comunicada a les associacions de víctimes.



La llista dels que s'acostarà a presons basques la completen Ismael Berastegui (a Logronyo); Manex Castro Zabaleta (a El Dueso); José Antonio Zurutuza Sarasola (a Burgos); Aitor Agirrebarrena Beldarrain (a Astúries); Oscar Celarain Ortiz (a Sòria); Jon Bienzobas Arretxe (a Dueñas); Juan Manuel Inciarte Gallardo (al Dueso); Eider Pérez Aristizabal (a Zuera); Jon Igor Solana Matarrán (a Zuera); Juan Luis Rubenach Roig (al Dueso) i Félix Alberto López del Carrer Gauna (a Astúries).

'TXAPOTE' CLASSIFICAT EN RÈGIM ORDINARI



'Txapote', un dels terroristes més sanguinaris d'ETA va ser traslladat amb anterioritat, el març del 2021, des de la presó de Huelva a la de Madrid-Estremera dins de la política d'acostaments impulsada pel Ministeri de l'Interior des de l'arribada de Pedro Sánchez a la Presidència del Govern a mitjans del 2018.



García Gaztelu compleix condemna per 14 assassinats , entre ells el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica Herzog o Fernando Buesa. No s'espera la seva excarceració per abans del febrer del 2031, segons van informar fonts jurídiques al juliol quan es va commemorar el 25è aniversari del crim del regidor d'Ermua.



Detingut a França el 2001, 'Txapote' va formar part de l''ala dura' de la banda terrorista en no haver mostrat mai penediment pels seus crims. Interior ha assenyalat en un comunicat que compleix una condemna acumulada de 30 anys i que la Junta de Tractament de la presó d'Estremera ha resolt la classificació inicial en segon grau o règim ordinari. Complirà les 3/4 parts de la condemna a l'agost del 2023.

COMANDAMENT ITINERANT DE PAROT I L'ATEMPTAT DE LA CASA QUARTER DE SARAGOSSA



Henri Parot compleix condemna per acumular 39 atemptats amb víctimes mortals. Va formar part del comando itinerant 'Argala' i va ser detingut l'abril del 1990 a Sevilla mentre transportava una furgoneta carregada amb 300 quilos d'explosius. D'origen francès, va ser un dels principals objectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.



El rastre de terror de Parot inclou atemptats com el de la casa-quarter de Saragossa el 1987 , que va deixar onze víctimes mortals --cinc d'elles nenes-- mitjançant la col·locació d'un cotxe bomba carregat d'explosius.

Institucions Penitenciàries indica que Parot va ingressar a la presó el 7 d'abril del 1990 i compleix una condemna acumulada de 41 anys. Va complir les 3/4 parts de la condemna el maig del 2018.



JON BENZOBES, ASSESSINO DE TOMÀS I VALENT



Del llistat d'acostats destaquen altres etarres com Jon Bienzobas Arretxe, ara al Centre Penitenciari de Dueñas (Palència), està condemnat, entre altres atemptats, com a autor de l'assassinat de Francisco Tomás i Valiente.