Una treballadora familiar que feia una suplència per vacances ha denunciat alarmada un presumpte cas de violència intrafamiliar en un pis de Sant Andreu de Llavaneres . Aquesta persona - suplia un company que tornarà de vacances el proper dilluns 5 de setembre - ha posat en reiterades ocasions la situació en coneixement del seu coordinador , segons explica Catalunya Press, exercint així el seu obligat deure d'auxili i seguint el protocol intern de lempresa contractada per a la cura del Servei dAtenció Domiciliària de la població.

El cas en qüestió és una família de tres membres que viuen en aquesta localitat del Maresme. Tant el pare com la mare segons afirma la treballadora “són persones grans i dependents (ella segons informació del propi consistori actualment té concedit un grau I i el seu marit té demanada la valoració de dependència des del 2020), mentre que la tercera persona el seu fill , que és el seu cuidador, responsable de tots dos i convivent, té concedit un grau II de dependència ”, és a dir superior als seus progenitors des de fa dos anys.

En unes imatges que poden ferir la seva sensibilitat a les quals ha tingut accés Catalunya Press i hem decidit no publicar es poden apreciar blaus en un dels braços de la mare i el pare , aquesta última necessita una cadira de rodes per moure's , i també una copiosa brutícia, desordre i manca de neteja a la llar que comparteix tota la família malgrat comptar amb un servei de neteja setmanal d'un dia .

Recreació de blaus d'un membre de la família / @CatPress

I això passa tot i que aquesta família està sent atesa des de fa dos anys en la neteja diària personal i de la llar des que el metge de capçalera familiar activés el protocol des del sistema sanitari en adonar-se de la situació familiar caòtica i l'estat de salut precari d'ambdós progétinors que requeria assistència i la intervenció dels serveis socials locals . Davant d'aquesta petició el consistori va decidir incorporar el diari d'aquest grup familiar a un auxiliar de la llar per acompanyar la cura d'aquesta família i millorar-ne la qualitat de vida.

A més des del febrer del 2020 , segons ha explicat l'Ajuntament de Llavaneres a Catalunya Press , aquest domicili compta amb el suport dels serveis socials, com indica aquest mitjà després d'una petició per part del metge de capçalera de la família. Per tant, segons el consistori, fa dos anys i mig que s'hi duu a terme un suport a domicili, tant a nivell personal com en la cura de la llar que a la llum de les imatges està sent infructuós malgrat els esforços locals .

"DES DEL 15 D'AGOST, EL PIS NOMÉS HA ESTAT NET UN DIA A LA SETMANA"

La treballadora que ha denunciat el cas ha estat tot el mes d'agost al domicili fins al dilluns 29, quan la van apartar del servei després de les reiterades denúncies del cas al seu superior. ha explicat a Catalunya Press que s'encarregava "de la cura personal del matrimoni les dues persones grans, però assegura que a més va haver d'assumir també tasques de neteja" atès que s'estava amb ells cada dia, de dilluns a divendres, durant 50 minuts . Quan arribava els atenia, perquè estan en condicions terribles", explica preocupada.

"Ajudava que es dutxessin ja que es canviessin de roba , li netejava la cadira de rodes a ella i el sofà on seu el pare... però des del 15 d'agost, el pis només ha estat net un dia a la setmana " , afegeix. La situació diària era trobar-se "amb plats bruts per tota la casa, bolquers usats damunt de mobles ia terra i una clara falta d'higiene generalitzada" cosa que va fer que es veiés "obligada" a encarregar-se també de la neteja del pis davant el estat d'insalubritat i la mala olor de tot el pis on es trobaven les 24 hores del dia les dues persones amb el seu fill.

Foto cedida

Igualment, la treballadora apunta que, malgrat que va donar l'avís als seus superiors el 4 d'agost passat, no es va activar cap protocol per un cas de violència intrafamiliar encara les marques evidents als braços de la mare i la manca de cura personal, alimentari, neteja i estat d'abandó de les dues persones grans.

L'AJUNTAMENT NEGA MALS TRACTES, ABANDÓ NI QUE HI HAGI "INSALUBRITAT" AL PIS

Catalunya Press s'ha posat en contacte amb l' Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres perquè el consistori donés la seva versió sobre la denúncia pública d'aquest cas. El govern municipal ha explicat a aquest mitjà que la família afectada percep una prestació econòmica , a banda dels serveis de suport a domicili, tant a nivell personal com a cura de la llar.

Remarquen que la "família sempre ha volgut viure a casa seva, ignorant les recomanacions de serveis socials , que els ha aconsellat anar a una residència i que la mare sempre ha volgut que el seu fill visqui amb ells". Igualment, els treballadors socials estan en contacte "amb una altra filla del matrimoni (que no viu al domicili)" i asseguren estar " valorant ampliar el suport a domicili a nivell privat" a causa de l'"empitjorament físic de la mare" .

Tot i això, l'Ajuntament afirma a Catalunya Press que s'ha posat en contacte amb la coordinadora de zona i amb el Consell Comarcal del Maresme . Segons el consistori, el pis no presenta "situació d'insalubritat" , el fill "té dificultats personals però en cap cas al domicili hi ha una situació de maltractaments" , la família "en cap cas està en situació d'abandonament ", la denunciant "no es va posar en contacte amb els serveis socials municipals" (la denúncia la va fer a la coordinadora, no a l'Ajuntament) i els serveis socials segueixen en contacte amb la família.

L'Ajuntament també assegura que la seva intenció és "continuar treballant per garantir el benestar de la família".

Seguirem informant...