Trens de mitja distància aturats a les vies de l'estació de Santiago de Compostel·la - César Arxina - Europa Press

Els descomptes i els abonaments gratuïts aprovats pel Govern per a tot el transport públic del país es començaran a aplicar aquest dijous 1 de setembre, amb l'objectiu de suavitzar l'impacte que la inflació ocasiona als ciutadans.

En concret, els viatgers habituals dels serveis de Rodalies i Mitja Distància convencional viatjaran gratis, mentre que els usuaris freqüents dels Avant i alguns serveis AVE tindran un 50% de descompte, a la qual cosa se suma la rebaixa mínima del 30% als abonaments i títols multiviatge de cada ciutat, que les comunitats han pogut ampliar al 50%.

Pel primer cas, els clients hauran d'adquirir el nou abonament que ha creat Renfe específicament per aplicar aquesta mesura fins al 31 de desembre. Es cobrarà una fiança de 10 euros per als Rodalies i de 20 euros per a la Mitja Distància, que es tornarà sempre que es facin almenys 16 viatges.

Als Rodalies l'abonament serà vàlid per a tota la xarxa que conforme cada nucli, per la qual cosa viatjant més de 16 vegades en aquests quatre mesos, serà completament gratuït. En el cas de la Mitja Distància, l'abonament tindrà un origen i una destinació fixada pel viatger, per la qual cosa s'haurà de viatjar 16 vegades entre aquestes dues estacions perquè sigui gratuïta, sempre una única persona.

D'aquesta manera, la gratuïtat ha quedat limitada als viatgers freqüents que treballin o estudiïn i no a qualsevol ciutadà que agafi esporàdicament un tren per altres motius, que continuarà pagant la tarifa actualment en vigor o els 20 euros de fiança si surt més econòmic agafar l'abonament encara que sigui per a menys de 16 viatges.

Pel que fa als Avant, que són Mitja Distància però d'Alta Velocitat, s'aplicarà un descompte del 50% als abonaments actuals que ja es comercialitzen. També s'ha creat un nou abonament per a determinats AVE de menys de 100 minuts de trajecte, principalment a Castella i Lleó, amb un 50% de descompte.

Només les rutes d'AVE entre Madrid-Palència, Madrid-Zamora, Lleó Valladolid, Burgos-Madrid, Lleó-Palència, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palència-Valladolid, Osca-Saragossa, Lleó-Segòvia, Segòvia-Zamora, Palència -Segòvia i Medina del Camp-Zamora tindran aquest descompte, només a Castella i Lleó, Aragó i Madrid.

El Govern també va aprovar un descompte generalitzat del 30% als abonaments mensuals (que inclou metro, autobusos, trens i altres mitjans de transport) i títols multiviatge de cada ciutat o regió, amb la possibilitat d'ampliar-lo al 50% a elecció de cada comunitat autònoma.

Finalment, als autobusos de llarga distància també s'aplicarà un descompte del 50%, però només als títols multiviatge de més de dos viatges, per la qual cosa s'exclouen els bitllets d'anada i tornada normals.