Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha venut prop de 59.000 títols de transport fins dijous a les 10 hores, el primer dia en què els bitllets incorporaven un preu bonificat, registrant una xifra que triplica les transaccions d'una "jornada ordinària".

La presidenta de TMB, Laia Bonet , ha detallat en declaracions als periodistes que el títol més venut ha estat la T-usual, amb prop del 60% de les vendes (33.019), i el segon més venut ha estat la T-casual , amb 12.820 abonaments expedits i representa 1,3 vegades més les vendes d'una jornada ordinària.

Ha especificat que el 92% de les vendes s'han fet a les màquines distribuïdores de les estacions, i que a l'aplicació mòbil ia la pàgina web s'han produït "puntualment alguns retards", com ja preveien.

Bonet ha avisat que dilluns, dia d'inici del curs escolar, esperen que hi hagi més usuaris al transport públic , per la qual cosa ha fet una crida a les famílies que "no esperin a comprar-lo el mateix dia 5" ja que les tarifes bonificades ja estan operatives.

Pel que fa a les validacions, ha dit que al bus s'ha generat un "escenari gairebé de normalitat" i al metro un petit increment --literalment-- respecte a aquest dimecres, que ha considerat normals en ser 1 de setembre amb gent que torna a treballar.

Per aquesta raó, Bonet ha considerat que caldrà esperar "els propers dies per fer una avaluació sobre com impacta aquesta reducció de tarifes en termes de validació i, per tant, d'ús del transport públic".