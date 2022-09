Aixecament de barreres al peatge de l'AP-7 a La Roca del Vallès (Barcelona).

Fa un any que es van aixecar els peatges a Catalunya i des del Servei Català de Trànsit (SCT) ha publicat dades per saber com ha afectat aquesta mesura la mobilitat al territori. Segons el comunicat emès per SCT, s'ha registrat un augment de la sinistralitat mortal i greu a l' AP-7 : s'han duplicat les víctimes mortals, de 12 a 25, i els ferits de gravetat, de 37 a 66.

També s'han duplicat els accidents a l'AP-7 amb vehicles pesants implicats (de 7 a 14), tot i que al conjunt de la xarxa viària catalana hi ha hagut un descens del 4,3% d'aquest tipus de sinistres mortals; i aquesta via també ha registrat un augment daccidents mortals amb víctimes de col·lectius vulnerables.

A la resta d'autopistes alliberades també hi ha hagut més morts : a l'AP-2 (de 0 a 4) ia la C-33 (d'1 a 2), mentre que a la C-32 hi ha hagut una víctima mortal menys ( de 5 a 4).

Tot i aquestes dades, des del Servei Català de Trànsit estimen que la suspensió del pagament d'autopistes ha evitat 2.240 víctimes, ja que des de l'1 de setembre del 2021 hi ha hagut 10.733 víctimes per accident de trànsit -incloent-hi morts, ferits greus i lleus--, i en el mateix període entre el 2018 i el 2019 hi va haver 12.973, fet que suposa una reducció del 17,3%. Per això, creuen que l'alliberament des de fa un any de peatges a les autopistes catalanes ha permès reduir un 17,3% l'accidentalitat i ha suposat una "millora general de la seguretat viària" al conjunt de la xarxa viària catalana.

L'organisme també ha detectat un descens de l'accidentalitat a les carreteres nacionals paral·leles a aquestes autopistes: a la N-II s'ha passat de 9 a 4 víctimes ia la N-340, de 9 a 1, i també s'ha reduït el conjunt de la sinistralitat.

MOBILITAT I RETENCIONS



Durant aquest any s'ha registrat un augment del trànsit del 37,6% a l'AP-7 al tram nord entre la Jonquera (Girona) i Parets (Barcelona), i del 26% al tram sud, del Papiol (Barcelona) a Ulldecona (Tarragona).

Tot i això, als trams centrals ha baixat la mobilitat, principalment a causa de la desviació de vehicles cap a la C-33, una autopista també alliberada , per accedir a Barcelona.

A més, als trams nord i sud ha augmentat la mobilitat de camions un 21%, i al tram central de Parets a Barberà (Barcelona) ha disminuït un 23,1% i entre Barberà i el Papiol també ha baixat un 28,9 %.

Per part seva, la mobilitat a la C-33 s'ha incrementat un 53,4% i el pas de camions ha escalat un 121,1%.