El cicló tropical Danielle , que es va formar aquest dijous a uns 1.000 quilòmetres a l'oest de les Illes Açores, es convertirà en les pròximes hores al primer cicló tropical de l'Atlàntic d'aquesta temporada que arribarà a la categoria d' huracà --segons el Centre Nacional de Huracans dels EUA-- i s'acostarà la setmana que ve a Europa continental però les probabilitats que afecti Espanya són "molt baixes", inferiors al 10%, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Tot i això, hi ha possibilitats.

Un huracà de 2020 sobre el Golf de Mèxic, a prop de Houston, Texas i Nova Orleans

"La setmana que ve, Danielle s'acostarà una mica més cap a Europa continental però les probabilitats que els vents intensos associats a aquest cicló tropical afectin Espanya són molt baixes, inferiors al 10% i, en tot cas, podria generar mal estat de la mar al nostre entorn", ha explicat el portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, en unes declaracions recollides per Europa Press.

Del Campo ha precisat que Danielle arribarà a la categoria d'huracà, és a dir, que produirà vents sostinguts de més de 120 quilòmetres per hora , després que s'hagi observat un ràpid reforçament del sistema a més velocitat del previst.

Tot i ubicar-se en una localització anòmala, més al nord del que és habitual, el portaveu de l'AEMET ha puntualitzat que el cicló s'està veient afavorit per aigües més càlides del normal i condicions atmosfèriques favorables, cosa que li permet mantenir l'estructura simètrica pròpia dels huracans.

Aquestes condicions, segons ha indicat Del Campo, romandran dos o tres dies i després se situarà en aigües més fredes on les condicions no us permetran seguir tan ben organitzat.

En tot cas, durant els propers cinc dies, Danielle romandrà a l'oest o nord-oest de les Illes Açores i es desplaçarà cap al nord-est amb el seu centre encara lluny de l'arxipèlag. Després d'aquests cinc dies, el més probable és que es vagi debilitant encara que la incertesa sobre el desplaçament és alta, segons ha explicat.

"Els seus efectes podrien notar-se en forma de forts vents i mal estat de la mar a les illes occidentals de les Açores a partir de dimecres i dijous originant també mal estat de la mar a les zones oceàniques més properes a Europa continental", ha subratllat Del Camp.

AUGMENT D'HURACANS A LES ÚLTIMES DÈCADES



Segons l'AEMET, el nombre d'huracans de la conca atlàntica s'ha incrementat passant d'una mitjana de 12 ciclons nomenats, 6 huracans, de mitjana per temporada, entre 1981 i 2010, a 14 ciclons nomenats, 7 huracans, entre 1991 i 2020 per temporada.

Pel que fa a les possibles causes d'aquest augment en el nombre d'huracans, el Servei Meteorològic dels Estats Units apunta diverses, entre les quals hi ha el canvi climàtic antropogènic, la millora dels sistemes d'observació o processos naturals que fan que les aigües de l'Atlàntic siguin més càlides.

En aquest sentit, l'AEMET recorda que el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) considera probable que el canvi climàtic antropogènic hagi incrementat el nombre de ciclons tropicals de gran categoria --els que arriben a la categoria 3, 4 i 5- - en els darrers 40 anys respecte a anys anteriors. També apunta que és possible que aquests ciclons tropicals es desplacin ara més lentament, cosa que incrementa els danys.

Així mateix, apunten que sembla que el canvi climàtic antropogènic ha incrementat la quantitat de pluja torrencial associada a ciclons tropicals, però no sembla que de moment els vents més destructius siguin més intensos com a conseqüència del canvi climàtic.

De cara al futur, el portaveu de l'AEMET ha apuntat que la proporció de ciclons tropicals de gran categoria, és a dir, els que causen més danys, podria ser més gran encara que el nombre total de ciclons tropicals podria baixar o mantenir-se estable.