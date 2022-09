La concentració. Foto: Europa Press

Unes 1.000 persones , segons fonts municipals, s'han concentrat aquest 3 de setembre al matí davant l'Ajuntament de Rubí per condemnar l'atropellament a vuit ciclistes el 21 d'agost passat a Castellbisbal , que va causar la mort de dos d'ells, i han reclamat més mesures de seguretat per als ciclistes a les carreteres i més sancions per als infractors.

La concentració ha estat organitzada per la Federació Catalana de Ciclisme i per l'Ajuntament de Rubí en homenatge a les dues víctimes, de 66 i 72 anys, veïns del municipi.

A l'acte hi han anat ciclistes, que han arribat formant una marxa lenta, així com veïns del municipi i familiars de les víctimes. Ha intervingut l' alcaldessa del municipi, Ana María Martínez, que ha explicat que l'Ajuntament es prepara per personar-se com a acusació particular al judici , i l'acte ha acabat amb un minut de silenci.

El Jutjat d'Instrucció 5 de Rubí (Barcelona) va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per al conductor de l'atropellament, que després d'envestir frontalment els vuit ciclistes va fugir.