Una imatge aèria del vaixell. Foto: Govern de Gibraltar

El Govern de Gibraltar ha xifrat aquest diumenge 4 de setembre en 41.000 els litres de combustible i aigua que ja han estat retirats del tanc 1 del centre d'estribord del vaixell graneler OS35, semienfonsat davant de les seves costes després d'haver col·lisionat amb un altre vaixell.

Aquest diumenge s'ha celebrat una nova reunió, a què han assistit el ministre Principal de Gibraltar, Fabián Picardo; el governador, vicealmirall sir David Steel; el viceministre Principal, Joseph García, i el ministre del Port, Vijay Daryanani.

El capità del Port ha informat que la situació és "actualment estable en general". També ha avançat que les investigacions sobre la causa de l'entrada d'aigua detectada a la sala de màquines del vaixell "confirmen que un registre no havia estat totalment segellat", de manera que "la tensió al casc va provocar la inundació del conducte de la quilla i l'aigua es va filtrar al registre i després a la sala de màquines".

NETEJA DE POSSIBLES CONTAMINANTS

Les autoritats de Gibraltar també han apuntat que "s'està treballant per eliminar l'inventari de contaminants potencials del vaixell en preparació per a un escenari de mal temps", cosa que inclou l'eliminació de productes químics, aliments, articles solts, entre d'altres, a més de loperació en curs per eliminar el combustible del vaixell.