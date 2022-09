Presentació del Kit Digital/ @Red.es

Des del 2 de setembre, les petites empreses, microempreses i autònoms d'entre 3 i menys de 10 empleats, ja poden sol·licitar el bo digital de 6.000 euros a través de la seu electrònica de Red.es : https://sede.red.gob.es/

Es tracta de la segona convocatòria del programa Kit Digital, que compta amb un pressupost inicial de 500 milions d'euros i estarà oberta durant els propers 12 mesos.

En aquesta segona convocatòria, els fons de la qual se segueixen assignant per ordre d'arribada de la sol·licitud, s'amplia el catàleg de solucions digitals a què poden optar les empreses que inclou: lloc web i presència bàsica a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d'oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures, i ciberseguretat i ara també presència avançada a internet i marketplace .

“Les grans i mitjanes empreses tenen un nivell de productivitat comparable amb altres països europeus, però no les més petites. Per aquest motiu, aquest Programa vol impulsar la seva transformació digital, perquè ajuda a millorar el seu rendiment davant de la resta de competència”, explica Alberto Martínez Lacambra , director general de Red.es.

El programa Kit Digital, engegat pel Govern d'Espanya, té com a objectiu promoure la digitalització de les empreses amb menys de 50 empleats i autònoms de tots els sectors , un segment que representa el 51% de l'ocupació del nostre país. A l'últim informe anual sobre digitalització que realitza la Comissió Europea , DESI, Espanya ha escalat dos llocs, per situar-se en setena posició i es valora especialment el desenvolupament de programes com Kit Digital, que fomenten l'adopció de serveis tecnològics per les pimes.

En aquest moment, el Programa compta amb dues convocatòries en curs i una a punt de sortir:

-La primera, adreçada a empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats, es va obrir el 15 de març passat i finalitza el 15 de setembre.

-La segona, per a pimes amb entre 3 i menys de 10 treballadors s'inicia aquest divendres i finalitza el 2 de setembre del 2023.

-La tercera, per a empreses amb menys de 3 treballadors, es posarà en marxa el darrer trimestre de l'any i estarà oberta durant 12 mesos.

ZERO PAPERS: SOL·LICITUD RÀPIDA I IMMEDIATA DEL TEU BO DIGITAL I FIGURA DEL REPRESENTANT VOLUNTARI

Per sol·licitar els ajuts, l'empresa o autònom s'haurà de registrar a www.acelerapyme.es i completar un petit test d'autodiagnòstic per conèixer-ne el grau de maduresa digital. Posteriorment, haurà de sol·licitar el seu bo digital a la seu electrònica de Red.es *és possible posar la web completa de la seu també?.

Sota el lema de 'zero papeles', Red.es ha dissenyat un sistema de tramitació innovador que agilitza el procés usant eines de robotització i intel·ligència artificial. La pime sol·licita lajuda sense aportar cap documentació. L'objectiu final és agilitat i facilitat a la sol·licitud, que el beneficiari dediqui el menor temps possible al tràmit de sol·licitar l'ajut.

És suficient que l'empresa autoritzi a Red.es a consultar d'ofici els requisits i les obligacions requerits per obtenir la condició de beneficiari, salvaguardant la transparència i la seguretat jurídica. A més, ia fi d'agilitzar al màxim l'accés al bo digital, s'ha habilitat la figura del “representant voluntari”, és a dir, qualsevol tercer sigui persona física o jurídica, degudament autoritzat, pot fer la sol·licitud per compte de l'empresa .

Un cop es comprova que l'empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. El beneficiari pot consultar a www.acelerapyme.es tant el catàleg de solucions de digitalització que ofereix el programa Kit Digital com el catàleg d'agents digitalitzadors.

En aquesta fase l'empresa ha de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors per desenvolupar les solucions de digitalització que millor s'adaptin a les necessitats del seu negoci i subscriure l'”acord de prestació de solucions de digitalització”.

UNA OPORTUNITAT PER A TOT L'ECOSISTEMA EMPRESARIAL AMB MÉS DE 9.100 AGENTS DIGITALITZADORS

Actualment, el catàleg d'agents digitalitzadors està format per més de 9.100 agents distribuïts per tot Espanya . El termini d'adhesió continuarà obert durant tota la durada del Programa, per tant, el catàleg d'agents digitalitzadors s'anirà ampliant a mesura que es vagin resolent les sol·licituds. “Aquest Programa no és només una oportunitat per a les petites empreses i autònoms, ho és també per a les pimes digitalitzadores. L'objectiu és que el Programa beneficiï tot l'ecosistema empresarial espanyol”, assegura Lacambra.

ÈXIT DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA QUE SEGUEIX OBERTA FINS AL 15 DE SETEMBRE

L'èxit de la primera convocatòria (per a empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats) es reflecteix en el nombre total de sol·licituds rebudes fins ara, la presència d'empreses de tot el país i la celeritat en la concessió de les ajudes.

Amb data 15 de març es va llançar la primera convocatòria d'ajuts i només un mes després ja s'havien lliurat els primers bons digitals. A més, una de cada dues empreses d'aquest segment ha demanat la subvenció, cosa que equival a un 50% del total dels potencials beneficiaris.

Aquesta primera convocatòria continuarà oberta fins al 15 de setembre. Les empreses poden accedir a bons de 12.000 euros amb què adquirir les solucions per millorar el seu nivell de digitalització.

PROGRAMA FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION EU

El programa Kit Digital, gestionat per Red.es, entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, compta amb la participació de la Cambra de Comerç d'Espanya com a entitat col·laboradora. El Programa està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a través dels fons Next Generation EU, en el marc de l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021. 2025. Té l'objectiu de digitalitzar pimes i autònoms a tot el territori nacional durant els propers tres anys .

Pots rebre més informació:

1.- Trucant al telèfon 900 909 001

2.- A la pàgina web www.acelerapyme.es

3.- A qualsevol Oficina Acelerapyme més propera per rebre assessorament presencial. *separar Accelera pime