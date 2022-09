Alguns dels participants. Foto: Fundació ONCE



Un total de 2.218 persones amb discapacitat van passar al llarg del primer semestre de l'any pels cursos organitzats per Fundació ONCE dins del seu programa Por Talento Digital , que ha beneficiat ja 17.624 persones, segons ha informat la fundació. L'objectiu d'aquesta iniciativa és millorar les habilitats digitals dels ciutadans amb discapacitat perquè tinguin més facilitats d'incorporació al mercat laboral.

El 2019, Fundació ONCE, juntament amb Inserta Empleo, va posar en marxa aquesta iniciativa, un programa que està orientat a la millora dels coneixements i les competències digitals ia l'accés a professions tecnològiques de les persones amb discapacitat i que compta amb el suport del Fons Social Europeu. Des de la posada en marxa s'han dut a terme 1.407 accions formatives, de les quals 245 s'han desenvolupat al llarg dels sis primers mesos d'aquest exercici.

Les matèries impartides són de diferents tipus i els continguts van des de les competències digitals bàsiques fins a altres més específiques com programació web, màrqueting digital, e-commerce , desenvolupament d' apps , Big Data, QA i testing de Videojocs, atenció a usuaris i instal·lació de aplicacions client, instal·lació i configuració d'aplicacions informàtiques, muntatge de components i perifèrics microinformàtics, entre d'altres.

Gairebé la meitat dels participants, el 49%, eren persones amb discapacitat amb una edat compresa entre els 45 i 64 anys, i el 27,2% es trobaven a la franja entre els 30 i 44 anys . Pel que fa al gènere, el 46% dels assistents als cursos van ser dones . Els participants en aquestes formacions orientades a professions tecnològiques són en molts casos persones que reorienten completament la trajectòria laboral.

Per a la directora de Formació i Ocupació, Operacions i Convenis de Fundació ONCE i directora general d'Inserta Ocupació, Sabina Lobato , aquest programa és "una aposta ferma i decidida" de l'organització perquè les persones amb discapacitat "no perdin l'oportunitat d'incorporar-s'hi a la quarta revolució industrial, que té com a eix el sector digital” . Per això, segons ha assenyalat Lobato, treballen "mà a mà amb les principals empreses per conèixer la realitat i les necessitats d'aquest mercat laboral tan canviant".