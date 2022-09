Alumnes entren a un centre escolar. Foto: Europa Press

Aquest dilluns 5 de setembre marca la data de la tornada a l'escola per als alumnes dels cursos d'Educació Infantil i Primària de Catalunya . Després d'unes llargues vacances que es van engegar fa uns dos mesos i mig, els més petits afronten un dilluns de retrobaments amb companys i companyes i amb el professorat. El curs 2022-23 finalitzarà, com és habitual, a la segona quinzena de juny.

De fet, l‟avançament de l‟inici escolar ha estat una mesura que ha portat cua. De fet, fins al dia 1 de setembre passat estava convocada una vaga de professors (prevista per als dies 7 i 28 d'aquest mes) que es va poder desconvocar gràcies a l' acord assolit amb el conseller Josep Gonzàlez-Cambray per reduir una hora lectiva dels professors, una reivindicació històrica dels docents en què els sindicats havien posat molt èmfasi.

La primera setmana lectiva els alumnes faran jornada intensiva . D'aquesta manera, tots els centres hauran de començar les classes a les 9 del matí, i l'horari lectiu s'acabarà a la 1 del migdia, tot i que també estan obligats a oferir activitats de lleure fins a dos quarts de quatre de la tarda. Tot i que aquest fet hauria suposat una dificultat per trobar monitors i monitores que poguessin assumir aquestes hores, Cambray ha dit que està garantit el 100% del servei.

PARTICULARITATS DEL CURS 2022-23

El curs arriba amb alguns aspectes que cal tenir en compte. Sense anar més lluny, un dels assumptes que ocuparà espai en trobades entre famílies, mitjans de comunicació, parlaments (i potser tribunals) és què passa als centres educatius amb la nova llei de política lingüística, aprovada pel Parlament en els últims mesos per esquivar la sentència del 25% de castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

I és que la llengua castellana passa a ser curricular, cosa que significa que les escoles hauran d'adaptar el projecte lingüístic a la realitat sociolingüística del centre.

El conseller Josep Gonzàlez-Cambray. Foto: Europa Press

Cambray, durant la roda de premsa de presentació del curs 2022-23, va informar que ja està prevista la construcció d'11 centres nous a Catalunya , amb una despesa de 50 milions d'euros . També se n'ampliarà 4 i es duran a terme millores per valor d'una mica més de 12 milions i altres actuacions. En total, la inversió prevista per als propers mesos s'acosta als 94 milions.

Aquest any també entren en vigor nous currículums (plans docents) a primària, secundària i batxillerat. Els currículums volen que l'ensenyament esdevingui més competencial, amb un treball més transversal.

Igualment, els centres tindran més autonomia per decidir quines assignatures volen potenciar més, i els alumnes de batxillerat no seran tan avaluats per la capacitat memorística, i sí per si entenen bé els conceptes o si fan una bona recerca d'informació. Els estudiants també tindran la capacitat de decidir amb més flexibilitat sobre el seu currículum.

Finalment, també s'aplicarà una reducció de ràtios per classes als cursos d'educació infantil, amb un màxim de 20 alumnes. Ensenyament vol que aquesta disminució es vagi ampliant a altres cursos amb el temps. En aquest sentit, 2030 és un dels horitzons amb què es treballa.



D'aquesta manera, el curs 2022-23 comença avui, i tindrà un segon tret de sortida el proper dimecres 7, amb l'arrencada dels cursos de secundària, batxillerat i els diferents graus de formació professional. Així doncs, després d'aquesta setmana només faltaran per arrencar les universitats.