Fundació La Caixa ha presentat la programació per a la nova temporada 2022/23, en què pretenen abastar temes com la ciència, les convocatòries socials o les inscripcions per fer cursos de persones cuidadores, entre d'altres. Aquesta serà la programació de la Fundació:



- Un viatge al cor de l'art i de la ciència : una presentació que es realitzarà en streaming el 7 de setembre a les 11 h, en què es tocaran 38 mostres que aprofundiran en temes diversos, “des dels orígens de la humanitat fins a les propostes més avantguardistes". Per apuntar-s'hi, cal fer-ho des d'aquest enllaç.

- Noves convocatòries socials a quatre comunitats autònomes més: del 6 al 29 de setembre sobriran convocatòries socials a Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Navarra i Illes Balears, que es destinaran a entitats socials. Aquí hi ha tota la informació.

- ISGlobal conclou que els dissenys urbans influeixen en la salut de la infància: lestudi, realitzat amb nens i nenes de sis països europeus, analitza com el disseny urbà pot arribar a promoure un estil de vida més saludable. Més informació aquí.

- Tallers virtuals gratuïts per a persones cuidadores: es pot inscriure al nou cicle de tallers en línia de l'escola de cuidadors que començarà el proper 19 de setembre. Aquests tallers s'adrecen a les persones cuidadores, familiars i voluntaris, i estaran a càrrec dels professionals de l'àmbit social i sanitari. Es pot inscriure des d´aquest link.