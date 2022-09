Foto: Dreamstime

Volar és una cosa que, moltes vegades, no resulta agradable. Haver d'arribar a l'aeroport amb molt de temps, les cues, l'espera per embarcar, possiblement haver de suportar companys/es de seient que fan el viatge poc plaent, turbulències... Tot això sense comptar que hi pugui haver algun tipus d'incidència. que per a molts hauria de ser plaer en un maldecap. El que és sorprenent és que molts passatgers afectats per incidències a les seves rutes no demanen indemnització a les aerolínies: segons Reclamio, un portal especialitzat en gestió de reclamacions, el 89% dels passatgers espanyols (pràcticament 9 de cada 10) que pateix alguna incidència no fa els tràmits per rebre indemnització .

"Les aerolínies tendeixen a aprofitar-se del desconeixement dels passatgers que, en molts casos, no saben que a més de rebre una solució al seu problema (nou vol, rescabalament de costos…), també tenen dret a una indemnització que pot ser de fins a 1.587 euros", detalla Noemí Fernández, gerent de Reclamio.

A banda del desconeixement, des de la companyia gestora de reclamacions apunten les "traves" i els tràmits que les aerolínies posen i demanen als viatgers , que sovint són pesats i comporten temps, són un altre motiu que explica l'elevada xifra de persones que no reclamen el que mereixen.

"Tot i que és el seu dret, hi ha passatgers que s'acaben cansant . Després d'insistir mesos per correu i per telèfon i d'estar rebent successives excuses per part de l'aerolínia, acaben desistint de posar la reclamació", afegeix la gerent.

MÉS DE 7.000 QUEIXES A L'ESTIU

Segons el portal, pocs dies després d'acabar la temporada estiuenca del sector turístic, han rebut i estan gestionant més de 7.000 queixes.

Aquestes reclamacions estan motivades principalment per les pèrdues o els danys als equipatges (45%), mentre que altres raons són els retards (25% del total) i les cancel·lacions de vols i overbookings (25%).

La companyia presumeix d'aconseguir una indemnització en el 98% dels casos.

ELS DRETS DELS PASSATGERS

Al seu portal web, el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana té un apartat específicament sobre el tema.

Des del ministeri asseguren que "els passatgers tenen dret a la informació, per això la companyia aèria els ha de lliurar un imprès amb els drets que li assisteixen. En el cas que no se li hagi lliurat, sol·liciteu-ho a la companyia aèria. La informació que ha de contenir aquest fullet serà similar a aquesta.

El dret d'atenció en el cas de retard d'un vol està condicionat als límits temporals següents en funció de la distància del vol.

Font: MInisteri de Transports

Igualment, si el retard és de cinc hores o més, i el passatger decideix no viatjar, tindrà dret al reemborsament en set dies del cost íntegre del bitllet al preu a què es va comprar, corresponent a la part del viatge no efectuada ia la part del viatge efectuada si el vol ja no té raó de ser.

Quan escaigui, li correspon a més, un vol de tornada al primer punt de partida el més ràpidament possible. El reemborsament es pot efectuar en metàl·lic, transferència bancària, xec o bons de viatge o altres serveis (amb l'acord previ signat pel passatger).

Recorda que, en cas d'escollir el reemborsament, en no arribar a la destinació amb més de tres hores de retard, el passatger no generarà el dret a compensació recollit a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea C-581/10 i C-629/10.

Font: MInisteri de Transports

A més, quan el passatger arribi a la destinació final tres o més hores després de l'hora d'arribada inicialment prevista per la companyia aèria, el passatger pot tenir dret a una compensació (d'acord amb allò establert a la sentència de data 23 d'octubre de 2012) , del Tribunal de Justícia de la Unió Europea C-581/10 i C-629/10, llevat que la línia aèria pot demostrar que el retard ha estat provocat per una circumstància extraordinària.

Finalment, ha de demostrar que ha fet tot el possible per evitar el retard. Les compensacions econòmiques previstes s'han d'establir en funció de la distància a la destinació, sempre que el retard sigui almenys de tres hores o més.

Al mateix portal web del ministeri es pot consultar tota la informació per conèixer totes les vies possibles per poder reclamar.