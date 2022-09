El president de Renfe en un acte recent. Foto: Europa Press

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha anunciat aquest 6 de setembre el nom i el llançament de la marca, així com del blog, web i canals de xarxes socials pròpies del projecte fins ara conegut com a Renfe as a Service (RaaS). Així, neix dōcō, la nova plataforma integral de mobilitat que converteix Renfe en la primera empresa pública gestora de serveis de mobilitat porta a porta. dōcō connecta en una única plataforma transport públic i interurbà, i serveis privats i compartits de transport.

Permet planificar, reservar i, mitjançant un pagament únic, gaudir de tots els serveis que ofereix. A més, Renfe acompanyarà el client en tot el procés i posa a la seva disposició una experiència de viatge a mida. Una plataforma oberta, inclusiva i integradora de les diferents operadores del nou ecosistema de la mobilitat, amb una implantació gradual que facilitarà a totes les persones els seus moviments en qualsevol entorn del territori espanyol.

CONNECTANT LLOCS AMB PERSONES

El nom dōcō neix de la unió de les primeres dues síl·labes de les paraules: ¿dónde? i ¿cómo?



Evoca la idea d’oferir múltiples opcions a totes les persones. Senzill, breu i memorable, ens remet a la llibertat per triar on anar i com fer-ho, i resum l’essència de la marca: arribar a qualsevol lloc, sigui quin sigui, de la forma més senzilla.

El seu logotip es basa en formes geomètriques simples i manté els signes d’accentuació, donant personalitat a tot el seu ecosistema gràfic.

PLANIFICAR, RESERVAR, PAGAR I VIATJAR EN UN MATEIX LLOC



Les persones que desitgin moure’s on i com vulguin amb dōcō podran fer-ho a través d’aquesta aplicació. Només necessitaran registrar-s’hi i introduir-hi les seves preferències a l’hora de desplaçar-se.

A més, quan es reservi qualsevol viatge, dōcō oferirà les millors rutes i combinació de modes de transport per arribar a destinació, podent triar entre les més ràpides, les més econòmiques o les més sostenibles. Addicionalment, es podrà efectuar el pagament i/o reserves dels transports i rebre informació sobre el viatge, tot en el mateix lloc.



Perquè tot això sigui possible, dōcō compta amb la tecnologia necessària per oferir una solució de mobilitat que més s’ajusti als requisits i circumstàncies de cada persona. Així mateix, compta amb

grans companyies de mobilitat que faran possible donar diverses opcions i potenciar la xarxa de transport públic del país per portar les persones a qualsevol lloc.

Està previst que, durant les pròximes setmanes, l’aplicació desenvolupada per Renfe, juntament amb els seus socis tecnològics NTT DATA i Siemens Mobility, pugui ser utilitzada per totes les

persones que ho desitgin amb el llançament massiu del Producte Mínim Viable.