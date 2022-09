Fregaterres de la marca Bosc Verd / Mercadona

Mercadona, el supermercat més famós d'Espanya per excel·lència, ha aconseguit perfeccionar la fórmula de les seves fregues, de la marca Bosque Verde, perquè la seva eficàcia sigui encara més gran. A més, la brutícia es podrà dissoldre en aigua, per la qual cosa ja no caldrà rentar el fons de la galleda de fregar en finalitzar la neteja. Per tant, amb el nou fregaterres els consumidors gaudiran d'una superfície més brillant i sense empremtes.

Però no només ha millorat el producte, sinó també l'envàs. Mercadona, en col·laboració amb el proveïdor Totaler SPB, han elaborat un envàs fabricat amb plàstic reciclat, perquè així el seu impacte al medi ambient sigui menor.

Aquest producte estarà disponible en quatre aromes: Pi, Spa, Flor de Cirerer i Lavanda.

Mª José Álvarez, especialista en superfícies i terres de Mercadona, mostra com ara la brutícia es dissol a l'aigua deixant la galleda de fregar net / Mercadona

Mercadona està compromesa amb l'estratègia SPB (Sempre Preus Baixos) des del 1993, després d'observar i constatar que els productes que més es venien eren els que tenien més qualitat al millor preu, per aquest ordre. Durant tots aquests anys, el supermercat ha continuat apostant per la qualitat al millor preu possible.