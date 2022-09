Foto: Santa Llúcia

El mes de setembre significa la tornada a la feina i al col·le, però també el retorn de la temporada de viatges de l'Imserso . Aquests dies (de fet, fins al proper 9 de setembre) els beneficiaris del programa estan rebent les cartes d'acreditació que expliquen els dies en què poden començar a planificar els desplaçaments. Com és habitual, el programa oferirà una enorme varietat de destinacions pel territori espanyol: tant a la península, com a les Illes Balears i les Illes Canàries.

Les dates habilitades estaran entre els dies 20 i 23 d'aquest mes, segons les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, el dia hàbil per fer-ho serà el 20 per als acreditats preferents i el 21 per als no preferents.

Font: Imserso

La carta inclou la clau per fer les reserves de forma telemàtica, per a totes aquelles persones que tinguin els mitjans per fer-ho.

De la mateixa manera, explica tots aquells i aquelles que necessitin anar a alguna agència de viatges col·laboradora amb el Programa de Turisme de l'Imserso que han de portar el DNI per formalitzar-la.