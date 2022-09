Després de dies de polèmica, el compte d' Instagram de Belleza Falsa ( @bellezafalsa ) ha tancat per sempre. Es tracta d'una plataforma que es dedicava a denunciar la hipocresia de les influencers en aquesta xarxa social, que sotmeten les fotografies a infinitats de retocs per oferir una imatge irreal que confon l'audiència. “Les RRSS no sempre reflecteixen la realitat i aquí tens el perquè 👇🏽Més essència i menys aparença!”, deia a la descripció del seu perfil.

El compte acumulava més de 300.000 seguidors i, tot i que desactivava tots els comentaris maliciosos i que traspassen certs límits, donava lloc a molta controvèrsia.

Exemple de les imatges compartides per Bellesa Falsa

La intenció del compte de Bellesa Falsa era clara: “No us compareu mai amb ningú! Res no és el que sembla. Deixa de seguir qualsevol que et faci dubtar de tu mateix, del teu poder i del teu viatge en aquesta vida”, afirma l'autora del compte, que no vol revelar la seva identitat, als mitjans.

Les publicacions d'aquest compte d'Instagram han molestat moltes influencers. En una entrevista anònima publicada al programa de Telecinco 'Ja és estiu', la persona darrere de Bellesa Falsa va denunciar que ha arribat a rebre amenaces perquè “tregués alguna foto”.

De moment, es desconeix si Instagram ha cancel·lat el compte o si ha estat la pròpia creadora