La Fiscalia General de l'Estat ha alertat d'un "repunt" de la violència de carrer al País Basc i Navarra durant l'any 2021, mentre "decau la militància radical" a Catalunya dins del que qualifica com a "Moviment Violent Independentista Català". El terrorisme va aglutinar més del 30% de les diligències de Fiscalia: 97 relacionades amb gihadisme i 41 sobre ETA.

Un grup de persones es concentra a l'avinguda Meridiana de Barcelona, l'1 de febrer del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya)

En concret, el Ministeri Públic es refereix a la "xarxa genuïna, coordinada i dinàmica" que va sorgir al voltant del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya per, a continuació, sostenir que actualment "ha decaigut al mateix ritme que la militància radical ha anat abandonant l?acció directa".

Així consta a la Memòria de la Fiscalia General de l'Estat del 2021, que avisa del "repunt d'actes violents al País Basc i Navarra, subsumits dins de la violència radical de caràcter independentista". En aquest sentit, cita el paper que exerceix la creació a nivell comarcal del Kontseilu Sozialista (Consells Socialistes).

"Els nous corrents sorgits al si de l'esquerra independentista al País Basc i Navarra han experimentat un notable creixement en la seva capacitat organitzativa i mobilitzadora a nivell comarcal després de la creació dels Kontseilu Sozialista (Consells Socialistes), que ha suposat un pas més a l'articulació del Moviment Socialista com a alternativa al projecte de l'esquerra abertzale al País Basc i Navarra", adverteix la Fiscalia.

L?anàlisi figura dins l?apartat del terrorisme d?ETA. La Fiscalia recorda que, transcorreguts deu anys des del final de la banda terrorista, "les conseqüències de la seva activitat continuen evidenciant-se" i que al final del 2021 hi havia 42 fugits de la banda terrorista, 24 d'ells amb requisitòries judicials en vigor.

SITUACIÓ A CATALUNYA



La situació de la violència de carrer al País Basc i Navarra contrasta amb la de Catalunya. "2021 ha estat, per diferents factors sociopolítics, un any d'exigua activitat violenta a l'àmbit d'aquesta amenaça comparat amb altres anteriors". El Ministeri Públic al·ludeix com a causes a la crisi sanitària pel COVID-19 que ha ocasionat el "descens en la pressió i la mobilització de l'independentisme radical i violent català".

Tot i això, al·ludeix al "manteniment d'accions simbòliques", com els talls diaris de l'avinguda Meridiana de Barcelona i altres protestes reivindicatives de freqüència setmanal en diversos ponts sobre les carreteres.

" El que a l'etapa 2017-2019 va constituir una genuïna xarxa, coordinada i dinàmica, d'exercici de la violència de carrer majoritàriament de baixa intensitat ", diu la Fiscalia en referència a les protestes al voltant del referèndum de l'1-O, "ha decaigut al mateix ritme que la militància radical ha anat abandonant l?acció directa".

En aquest sentit, recorda els dos detinguts per la Guàrdia Civil vinculats amb el col·lectiu l'Estaca per sabotatges simultanis en diversos radars ubicats a diferents punts de la geografia catalana i els altres quatre arrestats el passat 1 d'octubre a la manifestació a Barcelona pel aniversari del referèndum il·legal.

GRUPS NAZIS I D'EXTREMA ESQUERRA



La Fiscalia també s'atura als grups d'extrema dreta de l'òrbita nazi que posen el focus en els coneguts com a menes (menors no acompanyats) o en el moviment LGTBIQ, els integrants dels quals acusen de ser benefactors de les ajudes i recursos públics en detriment dels nacionals". Parla sobretot d'altercats d'ordre públic i de l'increment de missatges d'aquests grupuscles a fòrums i xarxes socials.

A continuació cita els grups d'extrema d'esquerra i les mobilitzacions violentes, principalment després de condemnar el raper Pablo Hasél. Incloent-hi atacs contra agents i dependències de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

"En un escenari de notable increment de la polarització ideològica, els col·lectius d'extrema esquerra i antifeixista mantenen una actitud vigilant i de contestació davant de qualsevol convocatòria o activitat programada pel bloc antagonista que conforma l'extrema dreta", exposa el Ministeri Públic.