La nova presidenta. Foto: Justícia i Pau

L'Assemblea General de socis i sòcies de Justícia i Pau Barcelona ha nomenat M. Dolors Fernàndez nova presidenta de l'entitat. Fernàndez assumeix el càrrec durant els propers quatre anys, després de la ratificació del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i agafa així el relleu a l'advocat Eudald Vendrell, que ha presidit Justícia i Pau els darrers vuit anys.

La nova presidenta de Justícia i Pau coordina la delegació del Maresme des del 2000. En aquest territori ha treballat per la promoció del diàleg interreligiós. Justícia i Pau del Maresme va inaugurar el 2012 el Racó de la Pau , un espai públic de Mataró. Cada any se celebra la Jornada Mundial per la Pau. La delegació també va promoure la Plataforma Parem la Guerra, per la guerra de l'Iraq, i actualment organitza actes a favor de la Pau a Ucraïna.

Nascuda a Mataró el 1956, M. Dolors Fernàndez Alegre, està casada i és mare de família. Ha exercit d'educadora de nens a una escola bressol i de tècnica a l'Ajuntament de Mataró en diferents responsabilitats en els àmbits de joventut, serveis socioculturals, agermanaments, acolliment i cooperació internacional.

Activista en moviments socials i eclesials a la ciutat de Mataró. Forma part de la Junta de Càritas interparroquial de Mataró, del Consell Pastoral i de la Permanent de l'Arxiprestat de Mataró. En l'àmbit comunicatiu, coordina el programa Amb una mirada nova , de Ràdio Mataró i participa al programa Creure avui , de Televisió de Mataró .