Cartell del Festival de Sant Sebastià

Les dues marques d'aigua Vichy Catalan i Mondariz aigües minerals participaran a la 70a edició del Festival del Cinema de Sant Sebastià , que se celebrarà entre el 16 i el 24 de setembre. Durant aquests nou dies, les dues marques d'aigua acompanyaran els convidats i assistents a les rodes de premsa, còctels, camerinos i backstage .

És un dels festivals de cinema més importants de tot el món, amb més de 170.000 espectadors i 4.000 acreditats.

A aquesta edició del festival acudiran celebritats d'escala mundial, com Penélope Cruz o Ricardo Darín , entre molts d'altres, i estarà presidit per l'actriu Glenn Close. Per tant, Vichy Catalan i Mondariz continuaran en el seu objectiu d'expandir-se de manera mundial de la mà d'esdeveniments i personalitats de tala mundial.

VICHY CATALAN

Vichy Catalan és una aigua mineral carbònica de mineralització forta. Brota de forma espontània a 60ºC amb el seu propi gas carbònic des de la localitat de Caldes de Malavella (Girona). Les seves propietats i el seu sabor converteixen aquesta aigua en una de les predilectes dels professionals de la restauració i dels consumidors.

MONDARIS

Aquesta marca d'aigua porta més de 150 anys d'història a l'esquena i ha aconseguit convertir-se en un referent mundial al sector de les aigües minerals envasades. Gràcies a la seva qualitat, innovació i xarxa de distribució, Aguas de Mondariz ha aconseguit estendre's per tot el món.