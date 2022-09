Càmeras en busos / TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té previst cobrir tota la flota de busos amb càmeres de videovigilància abans que finalitzi el 2023. Fins al moment, ja ha fet una prova pilot amb 170 busos, en el quals les càmeres podran gravar a temps real tot el que succeeix. D'aquesta manera, es podrà millorar la seguretat del passatger, ja no només en tema de robatoris, sinó també amb possibles agressions de caràcter sexual, lgtbifòbiques...

En aquesta prova pilot, s'han posat en acció les càmeres de 10 autobusos, per tal que el Centre de Control de Seguretat de Bus pugui monitoritzar a temps real el que succeeix dins del bus. Per tal de complir amb la normativa legal en aquest àmbit, les imatges estaran guardades durant un màxim de 30 dies.

MÉS INFORMACIÓ TMB triplica les vendes de títols el primer dia de tarifes reduïdes

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmat que aquest nou sistema de videovigilància permetrà que el bus sigui "un espai més segur" i suposarà "seguir amb la tolerància zero davant les agressions al transport públic".A més, Bonet ha destacat la innovació tecnològica que comporta aquest sistema i que permetrà "millorar la col·laboració amb les forces de seguretat quan sigui necessari".

Imatges de les càmeres de videovigilància / TMB

Amb aquest nou sistema, es pretén millorar la seguretat del personal de conducció i del passatger. Es busca tenir proves per denunciar possibles delictes (agressions, assetjaments, robatoris, accidents..). En cada vehicle hi haurà entre 2 i 7 càmeres, depenent del tipus de bus, per tal que es pugui enregistrar tots els espais.

Cal recordar, però, que TMB en els metros ja compta amb 2.908 càmeres dins dels trens, i la previsió és que al 2025 tots en tinguin; a més de les 5.576 càmeres en instal·lacions fixes a la xarxa, fins a tenir a dia d’avui 8.484 càmeres a tot el metro (entre trens i estacions).

El projecte forma part del contracte de licitació amb l'empresa Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. (GMV), i té un pressupost total de 12 milions d'euros que prové de fons del Pla NextGeneration EU inclòs en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE per impulsar les economies i recuperar-se de les conseqüències de la pandèmia.