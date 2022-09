@EP

Un informe de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura a la Universitat Ramon Llull (URL) ha detectat 80 casos de vulneracions de la llibertat religiosa a Catalunya entre el 2020 i el 2021.

L'observatori ha explicat aquest dimecres en un comunicat que la majoria d'aquests casos estan relacionats amb la pandèmia de coronavirus i les restriccions als centres de culte.

La comunitat musulmana és la més afectada per les incidències que s'han detectat (el 58% dels casos estudiats), seguida de la catòlica (20%) i la mongeta (16%).

La majoria de vulneracions estan relacionades amb la instal·lació i activitat dels centres de culte --vandalisme, interrupcions i manifestacions de la presència de comunitats religioses-- i amb el compliment del dret a la llibertat religiosa a l'àmbit funerari.

Segons l'informe, les restriccions per la pandèmia de coronavirus i la incompatibilitat d'algunes normes urbanístiques amb els requeriments de les comunitats religioses ha generat situacions que requereixen atenció i la revisió d'algunes polítiques existents.

En aquest sentit, els investigadors han apuntat que "l'àmbit educatiu presenta també reptes, sobretot vinculats a la presència de les religions al currículum".

DISCURS D'ODI



L'estudi també ha detectat "un problema greu de creixent discurs d'odi , especialment contra les comunitats musulmana i jueva" que, en el cas de l'islam, atribueix tant grups socials com alguns partits polítics.

L'informe, elaborat per una vintena d'investigadors de diferents disciplines, ha conclòs en general que Catalunya " supera l'examen en llibertat religiosa i de consciència " en no detectar restriccions greus ni persecucions per motius religiosos.

L'informe s'ha fet amb el suport de la Conselleria de Justícia, ia la presentació la directora general d'Afers Religiosos, Yvonne Grilley, ha defensat “el compromís del Govern de Catalunya amb la defensa dels drets fonamentals de la ciutadania”.