Un pis a la venda. Foto: Getty

La inflació a uns nivells disparats, pujada i preus rècord a la factura de la llum , la gasolina pels núvols , el cost d'aliments i subministraments bàsics en una escalada interminable... i a més el preu de l'habitatge , lluny de donar un respir, també puja. De fet, segons diversos portals especialitzats, el mes d'agost passat va augmentar al voltant d'un 3% el preu de compra de pisos de segona mà a Catalunya, si es compara amb el mateix termini del 2021.

Aquesta dada encara és més gran si s'amplia el focus i es miren xifres d'àmbit estatal. "El preu de l'habitatge fa set mesos que té increments continuats, però fins ara, sempre havien estat pujades moderades per sota del 4% a nivell nacional. No obstant, a l'agost es trenca la temprança, i es produeix una pujada significativa, ja que supera el 5% interanual", apunta comenta Maria Matos, directora d?Estudis i Portaveu de Fotocasa.

MÉS DE 2.500 EUROS PER METRO QUADRAT

I és que el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya , segons Pisos.com, ja supera els 2.500 euros . El 2020 , si s'observen les dades de l'Idescat, estava al 2.171 .

"Aquest augment tan dinàmic és degut probablement al fet que la demanda per comprar vivenda s'ha erigit amb molta força, perquè els ciutadans estan buscant adquirir un immoble abans que les hipoteques s'encareguin encara més per la pujada de l'Euribor", afegeix Matos, que apunta que la tendència podria "moderar-se quan el mercat trobi un equilibri i la incertesa comenci a esvair-se".

Una vista aèria de l´Eixample de Barcelona. Foto: iStock

De la mateixa manera, des de Fotocasa destaquen que un altre aspecte important és "la manca d' estoc d'habitatge al mercat ", ja que apunten que "fa un any i mig que les xifres de compra són extraordinàries encara que, alhora, hi ha molta escassetat de producte augmentada per la paralització i retard de les promocions d'obra nova", apunten.

BARCELONA ÉS LA SEGONA CAPITAL MÉS CARA DEL PAÍS

Si s?observa per territoris, també és lògic pensar que Barcelona és la ciutat més cara de Catalunya i la segona capital més cara de tot l'estat espanyol.

Mensualment, la província de Barcelona va ser la tercera al rànquing nacional d'ascensos (+1,84%). A l'altre extrem, Lleida (-0,58%) va llançar la tercera caiguda més intensa d'Espanya. Interanualment, totes les províncies catalanes van veure una pujada de preu, i Girona va registrar l'increment més cridaner de la regió, amb un 4,44%.



Pel que fa a les capitals catalanes, Barcelona (2,99%) va registrar la pujada mensual més intensa del país, mentre que Tarragona (-1,03%) va ser la tercera que es va devaluar més d'Espanya.