Convocatòria de medi ambient 2022 / CaixaBank

CaixaBank ha llançat la 'Convocatòria de Medi Ambient 2022' amb la finalitat de donar suport a projectes d'entitats d'Espanya que treballin per millorar el patrimoni natural, a través de la protecció de la biodiversitat, la innovació ambiental i la lluita contra la despoblació.

La convocatòria estarà oberta fins a finals de setembre , i es podran presentar les organitzacions sense ànim de lucre i amb una antiguitat mínima dun any lactivitat de les quals estigui dedicada a la protecció de la naturalesa o el desenvolupament rural. El suport econòmic cap a aquestes organitzacions oscil·larà entre els 5.000 i els 20.000 euros. La convocatòria té en total una dotació d'un milió d'euros.

La convocatòria de CaixaBank es presentarà també de forma conjunta amb les fundacions amb què col·labora en alguns territoris: amb Fundació Bancaixa a la Comunitat Valenciana i Fundació Caixa Castelló a Castelló; amb Fundació Àvila i amb Fundació Caja Segòvia a Castella i Lleó; amb Fundació Caja Rioja, amb Fundació La Caixa de Canàries, amb Fundació Iluro a la comarca del Maresme a Catalunya, amb Fundació Cajamurcia, amb Fundació Sa Nostra a Balears i amb CajaGranada Fundació a Granada, Jaén, Màlaga i Almeria.

Més enllà d'aquesta convocatòria, CaixaBank també va llançar l'abril passat la 'Convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible 2022' de la mà de la Fundació Montemadrid, amb l'objectiu de posar en marxa projectes per 300.000 euros, aportats al 50% per les dues entitats, a la Comunitat de Madrid i Castella-la Manxa.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es podran presentar via online al web de CaixaBank , així com al web de les fundacions col·laboradores i està previst que les entitats seleccionades es coneguin el proper mes de desembre. Limport de les ajudes no podrà superar el 80% del cost total del projecte.

Els projectes hauran d'estar destinats a algunes de les tipologies següents:

- Biodiversitat: projectes que fomentin la conservació, el restabliment i lús sostenible dels ecosistemes, així com la posada en valor dels serveis que proporcionen.

- Economia circular: projectes que ajudin a reduir i reciclar residus.

- Innovació ambiental: projectes que proposin innovació tecnològica.

- Repte demogràfic vinculat a limpacte ambiental: projectes que impliquin lluita contra la despoblació, el desenvolupament rural i que, alhora, tinguin un component de protecció ambiental o dimpacte ambiental positiu.