Un detall de la portada. Foto: Estafi

És un dels mitjans més reconeguts i prestigiosos del món i s'ha sumat a l'onada de reconeixements a la reina Isabel II , morta el 8 de setembre. La revista Time ha publicat una portada icònica, com és habitual a la seva trajectòria, per recordar la sobirana britànica.

El compte de Twitter de Time va fer la publicació quan faltaven 20 minuts per a les 8 de la tarda del 8 de setembre i, com no podia ser altrament, el post s'ha fet viral.

La publicació a les xarxes acumula més de 28.000 retuits (molts d'ells amb cita) i més de 105.000 m'agrada, convertint-se en un dels posts més virals d'aquest 2022 i que, sens dubte, serà a la part alta quan es publiquin els dades d'aquest any.