La foto de família. Foto: ONCE

Els màxims responsables de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí (delegat territorial) i David Bernardo (president del Consell), han viatjat a Brussel·les amb el propòsit d'estrènyer llaços i institucionalitzar la tasca que des de fa anys desenvolupa l'entitat en l'àmbit polític de les institucions europees amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de 80 milions de ciutadans europeus amb alguna discapacitat.

Acompanyant una àmplia delegació del Grup Social ONCE a Brussel·les, els dirigents de l'ONCE a Catalunya han mantingut diverses trobades amb els eurodiputats per Catalunya, Dolors Montserrat, Jordi Cañas i Diana Riba, i amb la tècnica assessora d'Afers Europeus de la Generalitat, Imma Buldú-Freixa. Els han traslladat com és l'evolució del Grup Social ONCE en la millora dels seus serveis socials per a persones cegues, l'impuls a la formació i creació d'ocupació, la seva presència al mercat de joc responsable o la aposta a l'àmbit socioempresarial, a través del seu grup d'empreses socials Ilunion.

També han donat a conèixer a les autoritats comunitàries el model de l'Organització, únic al món, basat a impulsar la inclusió real de les persones cegues o amb discapacitat visual greu, en àmbits com l'educació, l'ocupació i l'accessibilitat, sense oblidar com són d'importants altres aspectes de la vida com l'accés a l'oci, al lleure o a les noves tecnologies.

CONVENI AMB EL PARLAMENT EUROPEU

Els representants d'ONCE a Catalunya han assistit també a la seu del Parlament Europeu on la seva presidenta, Roberta Metsola, i el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, han signat un acord de col·laboració que preveu fomentar l'elaboració de materials i publicacions accessibles i impulsar conjuntament la imatge de les persones amb discapacitat a Europa.

Foto: ONCE

També està previst fer accions formatives, fòrums i seminaris de sensibilització o promoure l'estada al Parlament de joves cecs en pràctiques professionals. L´ONCE se sumarà amb l´emissió de 10 milions de cupons dedicats a Europa i al motiu de l´any europeu.

A més, l'Oficina del Parlament Europeu a Espanya col·laborarà amb l'ONCE en la promoció de visites dels eurodiputats a les instal·lacions i els serveis de suport a les persones cegues a Espanya, per donar a conèixer així el model de gestió de l'Organització.

L'acord, a més, no obvia l'actual situació que viu Europa amb la Guerra d'Ucraïna, i contempla la cooperació conjunta per millorar les necessitats de les persones amb discapacitat causades per la crisi humanitària i sanitària derivada del conflicte bèl·lic