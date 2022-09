Una foto de Camil·la Parker Bowles està circulant com la pólvora per Twitter per tenir una enorme semblança amb l'artista espanyola Samantha Hudson . Estirant l'humor habitual en aquesta xarxa social, molts tuiters han ressaltat la semblança entre les dues reines, Hudson del món LGTB, mentre que Bowles s'haurà de quedar amb el tron d'Anglaterra.

"Camila i Samantha Hudson són la mateixa persona" ha dit un usuari a través de la xarxa social. "Necessito una sèrie de netflix en què Samantha Hudson interpreti Camila", ha dit un altre tuiter.

Altres han optat per vendre Hudson com una salvadora d'Espanya: " Que valent Samantha Hudson, infiltrant-se a la casa reial per recuperar Gibraltar des de dins ", ha afirmat @untiroenlasien.

Samantha Hutson ha aconseguit posicionar-se com a tendència a la xarxa social després de l'allau de tuits i mems comparant-la amb Bowles. Beneït Twitter i beneïda Espanya, cal voler-nos...

A continuació, podeu veure alguns dels tuits: