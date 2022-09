Atemptats de l'11-S / Arxiu

Aquest diumenge, 11 de setembre, es compleixen 21 anys del major atemptat terrorista de la història, en el qual dos avions suïcides, comandats pel grup terrorista islàmic Al-Qaida, es van estavellar contra les torres bessones; i malgrat que aquesta segona part ha quedat sempre en un segon pla, també hi va haver un altre avió que es va estavellar contra el Pentàgon , la seu de l'exèrcit nord-americà. En aquella sèrie d'atacs van morir gairebé 3.000 persones i més de 25.000 persones van ser ferides. En el pla econòmic, l'enderrocament de les Torres Bessones va suposar un cost d'almenys 10 mil milions de dòlars en danys a la infraestructura i la propietat.

Davant d'un atemptat d'aquesta magnitud, que continua sent el més mortífer més de dues dècades després, les normes de seguretat es van endurir molt per evitar més successos com aquest. Si abans l'aeroport era pràcticament un "passin i vegin", amb mesures de seguretat molt limitades, va passar a un nivell de vigilància molt superior els mesos i anys següents.

LA SEGURETAT ABANS DE L'11-S

Abans de l'atemptat, ningú no es treia les sabates, pràcticament passaven sense carnet d'identitat, no se separaven els objectes electrònics, podien portar tots els líquids que volguessin a l'equipatge de mà...

Cal deixar clar que, fins aleshores, la formació en seguretat que tenien els membres era pràcticament nul·la. De fet, estrany era si les persones passaven pel detector de metalls. Les famílies podien acompanyar els viatgers fins a la mateixa porta d'embarcament, i quan ja eren a l'avió, els nens podien arribar fins i tot a demanar una foto amb els pilots i la tripulació a la cabina.

DESPRÉS DE L'11-S, TOT VA CANVIAR

Però totes aquestes llibertats es van esgotar des del mateix moment que es van adonar que un avió, a part de transportar gent, podia arribar a ser una arma múltiplement mortal. El primer que va fer l'administració de George W. Bush va ser invertir 20 mil milions de dòlars per modernitzar tota la seguretat i intel·ligència a les terminals aèries.

El 19 de novembre de 2001 el Congrés va aprovar la Llei de Seguretat d'Aviació i de Transport , creant així l'Administració de Seguretat de Transport (TSA). Aquesta agència, avui dia, és part del Departament de Seguretat Nacional, que va ser creat el 2002, i s'encarrega de supervisar la seguretat a més de 400 aeroports dels Estats Units.

Un dels canvis naturals va ser que els pilots es van tancar a la cabina amb portes blindades i armes de foc per si s'havien de defensar de potencials segrestadors, tal com va passar amb els dos avions segrestats que es van estavellar contra les Torres Bessones.

El fet de treure's les sabates quan són botes molt grans, ve per un segon atac que es va quedar a les portes de ser una altra massacre. El desembre del 2001, només tres mesos després de l'11-S, un home anglès, Richard Reid, conegut com el 'Shoe bomber ', va amagar explosius a les sabates i va intentar detonar-los a l'avió d'American Airlines que viatjava de París a Miami . Afortunadament, una auxiliar de vol va evitar l?atemptat.

També es va millorar als treballadors , ja que un any després de l'11-S, es van contractar 56.000 nous encarregats de seguretat i, a més, la TSA va contractar 65.000 agents federals nous.

A finals de 2002, la TSA va aconseguir desplegar a tots els aeroports del país un sistema de detecció d'explosius , i el 2003, es va implementar el control de seguretat : l'escàner i la revisió de l'equipatge de celler.

El 2006, aquest mateix organisme va prohibir el transport de líquids, gels i aerosols a l'equipatge de mà després que la Policia britànica descobrís un pla per fer detonar líquids explosius en un atac que pretenia esfondrar set avions que viatjaven d'Anglaterra a Canadà i Estats Units. Mesos després, van relaxar aquesta mesura i van permetre portar envasos menors de 100 ml. en bosses plàstiques transparents.

Va ser a partir del 2017 quan el TSA va obligar totes les persones a passar per raigs X les maletes amb els objectes electrònics més grans que un cel·lular, ja que hi va haver una sèrie d'atemptats frustrats des d'Austràlia i el Iemen usant objectes electrònics i cartutxos d'impressores com explosius.

Per tant, l'11-S i els atacs (o intents) posteriors han anat modelant la seguretat fins a tenir la que és avui dia, aconseguint un nivell de seguretat molt elevat als aeroports.