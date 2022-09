L'última Diada multitudinària, la del 2019. Foto: Europa Press

Catalunya celebra aquest 11 de setembre la seva Diada Nacional en un context sanitari que permet tornar a organitzar celebracions de més format (els dos últims anys el coronavirus va evitar que el 11S es commemorés com és habitual), però amb un ambient polític i social una mica enrarit.

És així que la plana major d' Esquerra Republicana , amb el president Pere Aragonès al capdavant, ha rebutjat participar en els actes organitzats per l'Assemblea (ANC), un dels grans agents del moviment sobiranista. Els republicans sí que assistiran, en canvi, a les mobilitzacions convocades per Òmnium Cultural .

Cal veure, aleshores, com es desenvolupa el dia i, sobretot, quines conseqüències pot donar en clau Generalitat, ja que fins i tot s'havia lliscat la possibilitat que Junts per Catalunya trenqui amb els socis actuals .

Sigui com sigui, el protagonisme tornarà a ser als carrers , on s'esperen centenars de milers de persones . A continuació t'expliquem els punts i les cites de referència de cara a aquesta jornada.

BARCELONA, ESCENARI CENTRAL

La capital serà l?epicentre de la manifestació on s?espera més gent. Sota el lema " Tornem per vèncer: independència" , l' ANC ha preparat una manifestació que començarà al Paral·lel (al llarg del recorregut s'anirà "recollint" la gent que vulgui anar incorporant-se a la columna, encara que aquest any no és obligatori inscriure's, com en edicions anteriors), passarà pel Moll de la Fusta i acabarà davant de l' Estació de França . Com es va fer l'any passat, davant de l'estació es col·locarà l'escenari per als parlaments i les actuacions musicals, amb artistes com els participants d' Eufòria , Els Pets , Roba Estesa i Lildami .

Òmnium s'ha encarregat d'aquesta part més cultural i lúdica, a la qual han batejat com a Festa per la llibertat . El seu president, Xavier Antich, ha fet una crida a la participació massiva i cívica, assegurant que "la repressió que patim és la prova d´una força que en aquesta Diada hem de tornar a exhibir ".

Els Pets seran un dels grups que actuaran el 11S. Foto: Els Pets

D'altra banda, entitats de l'esquerra independentista (Arran, el SEPC i la CUP, entre d'altres) han convocat el seu propi acte, a dos quarts de sis de la tarda a la plaça Urquinaona . No han volgut dir si assistiran a lacte de lANC.

Més enllà d'aquests actes, el monument de Rafael de Casanova serà un altre dels punts a observar . A les 9 del matí tocades es farà la tradicional ofrena floral per part de la Taula del Parlament, però s'espera que durant la jornada desfilin autoritats, personalitats, representants de la societat civil, entitats i clubs esportius, entre d'altres .

AUTOCARS DE TOT CATALUNYA

Com és habitual els darrers anys, Barcelona es converteix en l'epicentre de les reivindicacions independentistes i més encara aquest any en què les xifres Covid són les més baixes que es recorden.

Manifestants esperen per pujar a un bus que els porti a la manifestació. Foto: Twitter (@VictorTormoR)

Tal és així que des de les seccions locals de l'ANC s'han noliejat autobusos perquè tothom que ho desitgi pugui desplaçar-se a la capital per participar en les mobilitzacions. També és possible arribar amb transport públic o amb vehicle privat, però l' Assemblea decideix posar facilitats, com ja ha fet en Diades anteriors .

D'aquesta manera està previst que més de 150 vehicles (alguns sortiran des de la Catalunya Nord) arribin fins a Barcelona amb manifestants.

També estan previstos actes per a la Diada a moltes ciutats i pobles del territori, convocats pels respectius ajuntaments. Tot i això, aquestes celebracions han passat a ser de molt petit format, per l'enorme capacitat d'atracció que tenen les manifestacions que, en les últimes dècades, ha acollit Barcelona.