Foto: Getty Images

Ofertes de tarifes telefòniques, millores a la factura del gas, un preu més competent per a la teva factura d'Internet... Les trucades comercials són molestes, arriben de forma inesperada, tracten de vendre productes quan no es desitgen i, moltes vegades, es converteixen en una font de malestar i angoixa per als que les reben.

Per això, encara que el consumidor indiqui que no vol continuar rebent trucades (sigui qui sigui l'interlocutor), ha resolt el problema a curt termini, però no té cap garantia que aquesta companyia en qüestió hi insistirà.

LLISTA ROBINSON

Una de les accions que cal fer sí o sí per posar fre a aquesta situació, com aconsella l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) , és apuntar el teu número a la Llista Robinson. Aquest registre fa que no puguis rebre publicitat i evitar l'assetjament comercial .

La web de la Llista Robinson. Foto: Llista Robinson

Hi ha un petit asterisc, que és que formar-ne part únicament et protegeix de les entitats amb les quals mai no has tingut relació , perquè les altres tenen les teves dades de quan eres el seu client. En aquests casos sí que els has de contactar directament i exigir-los que deixin d'enviar-te publicitat (i que ells responguin favorablement).

Pot apuntar-te en aquest registre aquí .

UN SENZILL TUTORIAL PER CONFIGURAR LA SEGURETAT DEL MÒBIL

Complementàriament, hi ha accions que podem fer, com ara configurar els ajustaments de seguretat del nostre telèfon mòbil perquè no ens entrin aquest tipus de trucades .

Pots consultar com fer-ho de forma senzilla al vídeo adjunt .

En funció del terminal (marca i també si el sistema operatiu és iOs, Android o un altre) podria variar la manera de fer-ho, però tots els dispositius mòbils tenen a la seva configuració de seguretat una opció per restringir aquestes trucades.

ELS HORARIS

A banda d'aquests dos consells i accions que us ajudaran a evitar aquestes trucades, també heu de saber que hi ha un marc legal, des d'aquest any, que regula les trucades comercials .

D'aquesta manera, l'horari en què les podries rebre; en cap cas no ha de ser abans de les 10 del matí, entre les 3 i les 4 de la tarda o després de les 9 de la nit. La legalitat vigent també prohibeix aquestes trucades durant els caps de setmana .