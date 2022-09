Centre Carrefour inaugurat aquest dilluns a Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Carrefour ha presentat una cistella de la compra amb 30 productes bàsics per fer front a l'alta inflació al preu dels aliments. En un gest de presumpta generositat i responsabilitat corporativa, han presentat una cistella amb 30 productes bàsics, de primera necessitat, que només costa 30 euros.

Aquesta oferta, a què es podrà accedir a partir del dilluns 12 de setembre, ha acabat caient com un got d'aigua freda pel seu contingut. Entre els 30 productes 'bàsics', n'hi ha alguns com xocolata blanca i Coca Cola, però el pack no inclou llet, ni ous, ni pa. Tampoc no inclou productes frescos, fruita, carns o peixos.

Els productes que sí que inclou la cistella, segons ha transcendit, són sal, cafè, suavitzant, lleixiu, paper higiènic, pa de motlle, flocs de civada, galetes, pasta, blat de moro i oli de gira-sol. La majoria, productes que es consumeixen habitualment, però que són lluny d'entrar a la llista d'aliments de primera necessitat.

Aquesta polèmica ha generat infinitat de comentaris a Twitter per part dels usuaris que no han entès la proposta de Carrefour. A continuació, en compartim alguns: