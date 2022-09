Rosell i el seu advocat, Pau Molins, a la sortida d?un judici. Foto: Europa Press

El Jutjat Penal 3 de Barcelona jutja aquest dilluns 12 de setembre l'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell , per presumptament defraudar 230.591 euros a Hisenda el 2012 , quan encara presidia el club blaugrana.

En aquesta causa la Fiscalia reclama una condemna de dos anys i nou mesos de presó i una multa de 300.000 euros , i el fiscal sosté que Rosell "va idear i executar" la defraudació en la declaració del 2012, suposadament aprofitant-se d'una empresa de la qual era l'únic titular i que estava dedicada a l'organització d'esdeveniments, lloguer i compravenda d'immobles i promoció immobiliària.

Segons el fiscal, aquesta empresa, TOC SLU, no tenia “estructura empresarial per prestar els serveis que constituïen el seu objecte social” i estava domiciliada a casa de Rosell.

El 2012, aquesta empresa va pagar cinc treballadors, quatre dels quals dedicats treballs de neteja i manteniment a casa de Rosell i en la seva segona residència, amb un sol empleat encarregat de les funcions administratives, mentre que "ni l'acusat ni la societat esmentada van tributar per la prestació de serveis que va constituir la base de la seva activitat”.

El fiscal creu que Rosell va aprofitar el control sobre l'empresa per obtenir rendes que no va incloure en la declaració d'IRPF i que eren "rendes derivades de la seva personal activitat professional, i TOC es va limitar a subarrendar oficines a l'immoble que tenia arrendat l'acusat".

"OCULTABA" RETRIBUCIONS

Per fer-ho, el fiscal manté que TOC SLU va emetre i va cobrar facturació per 352.382 euros a clients que en realitat eren de Rosell directament, cosa que "ocultava" la retribució a ell.

"En aquesta mateixa línia d'amagar les veritables xifres derivades de la seva renda, va declarar, en l'exercici esmentat, una pèrdua patrimonial de 21.016,11 euros com a conseqüència d'una suposada venda" d'immobles que havia adquirit el 2009, però segons la Fiscalia no va ser una compra real sinó una opció a compra i el fiscal també detalla que Rosell no va declarar les rendes d?un immoble que tenia a Girona.

El juny del 2019, Rosell ja va ingressar la quota defraudada a més dels interessos pel retard (57.320 euros més), i per això el fiscal inclou en el seu escrit d'acusació una atenuant de reparació del dany.