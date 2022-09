Nota De Premsa Prefectura De La Rioja - POLICIA NACIONAL

Des de la Prefectura Superior de La Rioja s'informa d'una nova modalitat d'Estafa, l'estafa comença quan reps un correu a la safata d'entrada del qual és Interpol .

Els estafadors utilitzen diversos models de correus electrònics, similars als següents:

" El seu nom apareix a la nostra base de dades de sistemes piratejats. Poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem verificar si ha estat víctima d'un atac ".

El missatge no conté una petició explícita de diners, sinó que deixa entreveure una preocupació pel benestar del destinatari. És, probablement, el primer pas: després, quan l'usuari respongui, us demanaran diners.

En cap cas Interpol es posa en contacte amb les persones registrades a les seves bases de dades. A més, no es disposa d'una base de dades amb noms de persones els sistemes de les quals han estat piratejats.

SUPÒSIT 2



"Quan ens transfereixi els fons, INTERPOL emetrà una carta d'autorització per desbloquejar el compte".

En cap cas Interpol emet cap tipus de carta d'autorització per desbloquejar fons.

SUPÒSIT 3



"INTERPOL ha verificat l'autenticitat d'aquesta operació i vostè ha d'efectuar el pagament de la taxa. En cas que incorri en demora, procedirem a detenir-la".

Interpol no intervé mai en operacions financeres ni en la detenció de persones, ja que són les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat els que duen a terme aquestes funcions.

SUPÒSIT 4



"Vostè ha estat víctima d'una estafa. Som INTERPOL i podem ajudar-lo a recuperar els seus diners".

Probablement es tracti de les mateixes persones que li han estafat la primera vegada i intenten enganyar-lo una segona vegada.

SUPÒSIT 5



"La seva fotografia apareix a la pàgina web de persones buscades d'INTERPOL. Confirmeu-nos les vostres dades de contacte".

L'única llista autèntica de notificacions d'Interpol és la que està publicada a la web oficial.

Els altres llocs són falsos i han estat creats amb l'única finalitat d'acovardir-lo per obligar-lo a pagar si voleu que retirin la informació sobre vostè. No us deixeu enganyar.

En tots els supòsits hem de considerar que Interpol no es posa mai en contacte directament amb un ciutadà, ni li demana diners, ni les seves dades bancàries o que faci una transferència.

Aquests estafadors utilitzen la identitat Interpol amb fins fraudulents per donar sensació de serietat i legitimitat, per tal d'embaucar el destinatari perquè els enviï diners.

Alguns poden arribar fins i tot a crear missatges falsos utilitzant el nom i la fotografia de Jürgen Stock, el Secretari General d'INTERPOL en què, per exemple, s'afirma falsament que el destinatari és objecte d'una notificació vermella, amb la finalitat d'intimidar-lo perquè feu el pagament d'una determinada quantitat.



No us deixeu confondre per segells o noms amb aparença oficial en cartes o correus electrònics: es tracta de correspondència falsa.