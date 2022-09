La presidenta de TMB, Laia Bonet, en declaracions als periodistes

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona ( TMB ), Laia Bonet, ha demanat al conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , "claredat" sobre l'obligatorietat de l'ús de la màscara al transport públic.

En declaracions als periodistes aquest dilluns, Bonet ha criticat que el titular de Salut "opini obertament sobre que creu que ja no hauria de ser vigent (aquesta norma)" perquè genera confusió entre els usuaris.

Laia Bonet ha dit que aquesta valoració per part de --en les seves paraules-- responsables polítics de la matèria "no ajuda" i ha insistit que, des de TMB, aborden com una prioritat essencial el recordatori de la normativa, tant visualment com acústicament , i també per part del personal.