En el nostre dia a dia ens enfrontem a nombrosos tràmits i gestions . Alguns ens obliguen a relacionar-nos amb l'administració i, en aquests casos, cal demanar cita prèvia per rebre atenció , tant presencial com telemàtica. Passa el mateix per a les visistes mèdiques, fer gestions bancàries o fins i tot amb companyies que ens presten subministraments , com l'aigua, l'electricitat o la telefonia i la connexió a Internet, entre d'altres.

Aquesta manera de procedir va tenir un auge durant els moments més crítics de la pandèmia . Garantir que no hi hauria més gent del que s'aconsellava per part de les autoritats sanitàries i tenir un control són els arguments esgrimits per fer que els ciutadans haguessin de sol·licitar data i hora a través del telèfon o de correu electrònic. Tot i això, a hores d'ara i amb un enorme percentatge de la població amb la pauta de vacunació completa, cada vegada més veus advoquen per tornar a les visites presencials que era el més habitual abans del 2020.

LA BRETXA DIGITAL DIFICULTA L'ACCÉS A LES VISITES

Més enllà de motius sanitaris, un altre dels arguments usats és el de la bretxa digital, és a dir, la quantitat de ciutadans que desconeixen o que no tenen accés a les eines telemàtiques amb les quals, moltes vegades, cal sol·licitar la cita prèvia.

Xifres de l' Institut Nacional d'Estadística (INE) indiquen que únicament el 13% dels espanyols que tenen entre 65 i 74 anys tenen "habilitats digitals bàsiques", mentre que aquesta xifra puja al 21% en el cas dels ciutadans amb edats compreses entre 55 i 64 anys.

Aquestes edats , que tenen un contacte força permanent amb l'administració (qüestions com la jubilació, seguretat social, visites mèdiques,...) es troben sovint amb dificultats , ja que aquests tràmits han canviat radicalment en els darrers anys. Es veuen obligats a recórrer a familiars, amics o veïns per poder exercir els seus drets.

LES XARXES S'OMPLEN DE QUEIXES

Aquesta obligatorietat genera molèsties als usuaris, que en molts casos recorren a xarxes socials com Twitter per fer visible i compartir el seu malestar.

Ajuntaments i tota mena d'administracions públiques, bancs, Hisenda, serveis, empreses... són els “objectes” de les queixes dels usuaris de Twitter.

RECUPERAR EL 'MODEL PREPANDÈMIA', COMPLICAT

No obstant això, forçar un canvi, com en qualsevol àmbit de la vida, no és senzill . De fet, hi ha experts que apunten que mantenir l'obligatorietat infringeix els principis de servei efectiu als ciutadans i, en el cas de la justícia, el Consell General de l'Advocacia ha demanat al Consell General del Poder Judicial que de les mesures extraordinàries adoptades amb motiu de la pandèmia com la cita prèvia.

José Ramón Chaves , magistrat del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia d'Astúries , va escriure el juliol de 2020 al seu bloc que no té "res a objectar a la cita prèvia quan el particular vol usar-la, o quan hi ha situacions de massificació de subjectes amb idèntics tràmits", però que s'hi oposa "quan es tracta d'accedir als Registres per presentar sol·licituds, comunicacions o recursos, i quan el particular no vol, no pot o no sap fer servir el llit electrònic" i també mostra el seu contrarietat "amb vehemència que no hi hagi una persona física amb rostre que sigui capaç almenys d'escoltar el ciutadà queixós. Si el dret a la resposta pública és important, també ho és el dret a queixar-se i desfogar-se".

La situació derivada de la Covid-19 va portar les administracions a fer servir aquest sistema. No obstant això, més de dos anys després, en molts casos sembla innecessari. En aquests, com en tants aspectes de la vida, retrocedir i recuperar el model prepandèmia serà molt complicat.