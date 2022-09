Pujol, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Jordi Pujol va ser intervingut d'una isquèmia cerebral, un ictus, a l'Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. L'expresident de la Generalitat està estable i la seva vida no perilla, segons han informat diversos mitjans, encara que aquest episodi podria deixar-li seqüeles.

Pujol va ingressar cap a mitja tarda a l'Hospital de Barcelona i va ser derivat a Sant Pau, on li van fer proves per determinar el grau d'afectació i finalment va ser sotmès a un tractament endovascular per eliminar l'obstrucció arterial.

Va ingressar dilluns 12 a la tarda al centre hospitalari per una alteració de la parla aguda que el van detectar quan era al seu despatx i al centre es va confirmar que l'ictus l'havia causat una obstrucció d'una artèria cerebral que ha provocat una reducció del flux sanguini.

L¡última aparició pública de Pujol, que té 92 anys, va ser dijous a la presentació d'un documental sobre l¡expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, mentre que el passat dissabte 10 va fer una entrevista a Catalunya Ràdio .