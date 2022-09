Arxiu - Protesta en suport a Pabo Hasél a València en imatge d'arxiu - JORGE GIL - EUROPA PRESS - Arxiu

Una noia que va participar en les protestes per la detenció del raper Pablo Hasél el febrer del 2021 ha acceptat aquest dimarts la pena de dos anys de presó pels delictes de desordres públics i atemptat agents de l'autoritat. La noia no ingressarà a la presó amb la condició de no tornar a delinquir en els propers tres anys i fer feines en benefici de la comunitat durant tres mesos.

Inicialment la Fiscalia demanava per a l'acusada, de 21 anys al moment dels fets i sense antecedents, dos anys de presó per un delicte de desordres públics, quatre anys per un delicte d'atemptat als agents d'autoritat i una multa de dos mesos amb una quota diària de 10 euros per a cadascun dels delictes de lesions lleus de què l'acusava.

Tot i això, finalment s'ha arribat a un acord en la vista celebrada avui la secció tercera de l'Audiència de València, per la qual s'ha imposat una pena de sis mesos pel delicte de desordres, 1 any i sis mesos pel d'atemptat , i la multa es rebaixa a un mes a raó de tres euros diaris per a cadascun dels delictes de lesions lleus.

Els fets es remuntes al 18 de febrer de 2021, quan hi va haver una concentració de ciutadans a la Plaça de Sant Agustí de València en protesta per la detenció a instàncies judicial del raper Hasel. Tot i això, segons el relat del ministeri fiscal, cap a les 19.30 un ampli grup de ciutadans va voler convertir la protesta en una manifestació que va portar a intervenir els comandaments de la UIP (Unitat d'Intervenció Policial) per intentar pactar un itinerari amb els responsables .

Tot i això, no ha estat possible perquè els responsables, segons Fiscalia, "lluny d'iniciar la interlocució, ha començat a empènyer els policies i colpejar-los donant lloc a un enfrontament que ha causat que el grup s'escindís en altres menors" que han causat "desperfectes així com interrupcions en la circulació en bolcar motocicletes i incendiar contenidors".

Cap a les 20.15 hores, l'acusada, que estava amb un d'aquells grups escindits al carrer Matemátizo Marzal, va llançar una ampolla a un agent que baixava d'un vehicle policial que el va impactar a l'entrecuix dreta, segons el relat de l'acusació pública. La jove va ser detinguda al pàrquing de Renfe, però va aconseguir treure's els grillons. En tractar de fugir va ser novament interceptada per un altre agent i van caure tots dos a terra, cosa que va causar lesions al colze al policia.