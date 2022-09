BACC (Bicicleta Club de Catalunya)

L’ús del vehicle privat és un dels majors responsables de la pol·lució de les nostres ciutats. La Setmana Europea de la Mobilitat (SEM), que se celebra del 16 al 20 de setembre, pretén reduir la circulació de cotxes i motos contaminants i promoure desplaçaments més sostenibles, segurs i saludables, com ara caminar, moure’s en bicicleta, utilitzar el transport públic i els vehicles elèctrics.

La SEM porta aquest any per lema “Combina i mou-te” i, d’aquesta manera, posa l’accent en la mobilitat intermodal, és a dir, la combinació de transports més sostenibles, per millorar el medi ambient i la nostra salut. Per exemple, en lloc d’agafar el vehicle privat per anar a la feina, es pot sortir de casa en bicicleta fins a l’estació més propera i allà agafar el tren o el metro i caminar fins al lloc de treball.

La Setmana Europea de la Mobilitat és la principal campanya de sensibilització de la Comissió Europea sobre mobilitat urbana sostenible. Promou un canvi d'hàbits per fomentar l’ús del transport públic, millorar l’habitabilitat de les nostres ciutats, buscar solucions més verdes per millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació, a més de combatre el canvi climàtic.

Les xifres continuen creixent

La campanya, que compleix enguany 20 anys, ha anat creixent gradualment a tot el món. En l’àmbit europeu l’any passat es van adherir més de 53 països participants en un total de 3.184 ciutats i pobles, dels quals 231 eren catalans. Enguany, i una setmana abans de tancar-se la inscripció, hi havia adherits almenys 237 municipis de Catalunya, pel que la xifra esmentada serà superior.

Catàleg d’activitats

Per participar a la SEM els municipis s’han de comprometre a organitzar entre el 16 i el 22 de setembre diferents activitats que serveixin per conscienciar la població sobre la mobilitat sostenible. La Generalitat ha elaborat un catàleg d’activitats per ajudar els ajuntaments, que van des de bicicletades, tallers, exposicions o accions comunicatives, entre d’altres.

Els municipis també han d’implementar al llarg de l’any almenys una mesura permanent per incentivar l’accessibilitat en vies urbanes i la reducció del trànsit o millores d’infraestructures per a bicicletes i vianants. I, per últim, els municipis també han de celebrar el Dia sense Cotxes, preferiblement el 22 de setembre.

El Dia sense Cotxes

Durant aquesta jornada es restringeix el pas dels vehicles privats en els emplaçaments que es determinen i es tanca al trànsit motoritzat durant la major part del dia. De fet, només poden circular pels carrers tallats vianants, ciclistes, transport públic i vehicles nets (GLP, GNV, elèctrics, etc.). El Dia sense Cotxes serveix per conscienciar tothom dels efectes negatius que té la contaminació en els nuclis urbans i els avantatges que comporta pel medi ambient i la salut desplaçar-se de manera sostenible.

Pel que fa a les activitats de la SEM, enguany hi ha previstes gimcanes, curses de transport a Barcelona i Tarragona, bicicletades al Baix Llobregat i a Badalona i una cursa a Vilafranca del Penedès, entre d’altres.

Paral·lelament i per incentivar el canvi de mentalitat als municipis, la Setmana Europea de la Mobilitat compta amb diferents premis de mobilitat urbana sostenible. Són els premis EUROPEANMOBILITYWEEK , el premi de planificació de la mobilitat urbana sostenible (SUMP) i el premi de seguretat viària urbana de la UE. Mitjançant aquests premis, la Comissió Europea vol reconèixer les autoritats locals que hagin demostrat l'excel·lència en els àmbits de la conscienciació i la planificació de la mobilitat urbana sostenible i la seguretat viària.

La pol·lució emmalalteix

La contaminació atmosfèrica és el risc més gran mediambiental per a la salut a la Unió Europea per l’elevat nombre de morts prematures que provoca any rere any. La mala qualitat de l’aire causa malalties greus com cardiopaties i accidents cerebrovasculars, les causes més habituals de mort prematura per contaminació atmosfèrica, seguides de malalties pulmonars i de càncer de pulmó, segons diversos estudis científics publicats des de fa dècades.

Els objectius principals de la Setmana Europea de la Mobilitat són, en primer lloc, estimular un comportament ciutadà, pel que fa a l’ús del vehicle, compatible amb un desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics. El segon objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.

En aquest sentit, i, en tercer lloc, impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. També aposta per potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat en un entorn saludable i relaxat, a més de reflexionar sobre com impacta en la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat.