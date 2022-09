Adif

Adif Alta Velocidad (Adif AV) executarà a partir del pròxim dissabte, 17 de setembre, una de les majors actuacions ferroviàries dels darrers anys a Espanya, amb la finalitat d’avançar en la segona gran fita de la gran operació de la Sagrera-Sant Andreu, que transformarà el nord de Barcelona.

Aquest procés culminarà amb la posada en servei abans de finalitzar l’any del traçat definitiu de la línia d’ample convencional Barcelona Granollers-Girona per l’interior de l’estructura de la futura estació de la Sagrera (des de l’entorn del Nus de la Trinitat fins al túnel del Clot) i de la nova estació de Rodalies de Sant Andreu.

D’aquesta manera, es materialitzarà el decidit compromís del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) amb un projecte estratègic que potenciarà el ferrocarril com a referent del transport públic del futur.

El secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, acompanyat pel director de Construcció de Corredors Europeus i Integració en Ciutats d’Adif AV, Juan Antonio Hermoso; la directora de Rodalies, Mayte Castillo, i el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, David Prat, han presentat avui aquest conjunt d’actuacions de gran complexitat.

Els seus avenços contribuiran a eliminar el traçat en superfície, suprimint la històrica barrera que ha representat el ferrocarril des de l’origen de la línia, a mitjan segle XIX, cohesionant els barris situats a ambdós costats de les vies i modernitzant instal·lacions amb una nova estació, integrada en l’entorn i accessible.

Amb aquestes actuacions es guanyarà més espai per a usos urbans i cívics i es contribuirà a la descarbonització de la ciutat i la dinamització socioeconòmica del nord de Barcelona. Un altre dels impactes més positius, especialment del sector la Sagrera, és que les quatre vies d’ample convencional de les línies Barcelona-Mataró i Barcelona Granollers estaran soterrades, des de la sortida de l’estructura de l’estació fins a l’entrada del túnel del Clot.

Els equips tècnics d’Adif i Adif AV realitzen un intens esforç de planificació, disseny i execució d’unes obres extremadament complexes, en desenvolupar-se en l’àmbit de la infraestructura ferroviària i amb la mobilització de nombrosos recursos tècnics i humans: s’estima que, en moments punta, treballaran fins a 600 professionals i s’utilitzarà, a més, maquinària pesant de diferent tipologia.

També s’ha treballat estretament amb la Generalitat (com a titular del servei de Rodalies) i Renfe (com a operador del servei) per dissenyar Plans Alternatius de Transport (PAT) i adoptar mesures que minimitzin l’impacte d’aquestes obres sobre la mobilitat dels viatgers i garanteixin els seus desplaçaments.

Per tal de comunicar les afectacions que les actuacions a les infraestructures provoquen al servei de Rodalies, Adif i Renfe han dissenyat el pla de comunicació i atenció al client ‘Transformem Rodalies’ que, de forma detallada, explica les modificacions que es produeixen a la circulació de trens a Catalunya. D’aquesta forma, els clients poden visualitzar de manera àgil i senzilla les informacions que poden provocar canvis en els seus hàbits diaris de desplaçament. Aquest pla fa ús de tots els canals de comunicació, tant interns com externs, que garanteixen que la informació arriba a la ciutadania.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES D'AQUESTA AMBICIOSA ACTUACIÓ

El nou traçat de la línia d’ample convencional Barcelona-Granollers Girona té una longitud de 4,3 km, dels quals 2,8 km discorren soterrats. Procedint del nord, el nou traçat s’inicia sota el Nus de la Trinitat. Després d’un tram a l’aire lliure, s’interna en el túnel de Sant Andreu, amb parada a la futura estació de Rodalies de Sant Andreu, fins a arribar a l’interior de l’estació de la Sagrera, on encara no tindran parada els trens.

En ambdues estacions, la línia disposarà de 4 vies i el túnel que les connecta un total de 3. Des de l’estació de la Sagrera se li donarà continuïtat, també en túnel, fins a enllaçar amb el Clot.

Per a la construcció del nou traçat, ja s’estan executant treballs de muntatge de via i catenària: 16,3 km de via dels quals 9,4 km seran en via en placa; 44 desviaments, 16 km de catenària flexible i 9 km de catenària rígida.

Per completar les obres, durant un període de dotze setmanes, a partir del pròxim 17 de setembre, s’executaran actuacions rellevants com 20 m de pantalles de 19 m de profunditat; 27 pilots de 14 m de profunditat; trams de coberta suportats per més de 400 bigues; murs de més de 200 m de longitud, així com el muntatge de 1.500 m de via en placa i 9 desviaments i la conversió de 600 m de catenària flexible a rígida.

Addicionalment, durant aquesta operació, es completarà el cobriment de les vies de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet, des de la sortida de la Sagrera fins a l’inici del túnel del Clot.

AFECTACIONS A LA CIRCULACIÓ

Aquestes operacions, de gran complexitat i executades en l’àmbit de la infraestructura ferroviària, són incompatibles amb el manteniment del trànsit de trens, per la qual cosa entre el 17 de setembre i el 10 de desembre es restringeix la circulació, fonamentalment de les línies R2 i R11, i puntualment, de la R1, de la següent manera:

Línies R2 nord i R11:

Durant tot el període d’obres, els trens de la línia R11 efectuaran parada a totes les estacions entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal. Això permetrà freqüències de 15 minuts durant els dies laborables i de 30 minuts els caps de setmana.

17 i 18 de setembre: circulació interrompuda entre Passeig de Gràcia i Montcada i Reixac, des de l’inici del servei del dissabte 17 fins a la finalització del servei del diumenge 18 de setembre.

- Els trens de l’R2 nord i l’R11 iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac.

- S’estableix un servei de bus complementari a Montcada i Reixac per aquests dies, cada 15 minuts entre les 6:00 i les 22:00 hores, des de l’estació de Montcada i Reixac fins a la Sagrera-Meridiana.

- El servei a l’Aeroport es realitzarà amb origen o destinació Barcelona-Estació de França.

Del 19 setembre al 2 de desembre: circulació interrompuda entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal des de l’inici del servei del dilluns 19 de setembre fins al divendres 2 de desembre:

- Els trens de l’R2 nord i l’R11 iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal. Els viatgers es transbordaran a la parada de Sant Andreu de la línia 1 de Metro. En sentit invers, des de Barcelona-Sants, els viatgers disposen de les línies R3 i R4 per arribar a Barcelona la Sagrera-Meridiana. Des d’allà, podran enllaçar amb els autobusos en hora punta (detallats al tercer punt) o amb Metro L1 fins a Sant Andreu.

- S’estableix un servei complementari de busos llançadora entre Sant Andreu Comtal i la Sagrera-Meridiana, entre les 6:00 h i les 10:00 h i de 16:00 h a 20:00 h cada 15 minuts en dies laborables.

- Els viatgers de Granollers-Centre, els dies laborables de dilluns a divendres, entre les 6:00 h i les 10:30 h disposaran d’autocars directes a Barcelona la Sagrera-Meridiana, i entre Barcelona la Sagrera-Meridiana i Granollers-Centre de 17:00 h a 20:30 h. Els dissabtes, diumenges i festius l’horari serà de 8:00 h a 10:45 h i de 18:00 h a 20:45 h, respectivament en cada sentit.

- El servei a l’Aeroport es realitzarà amb origen o destinació Barcelona-Estació de França.

Del 3 al 10 de desembre:

- Els trens de l’R2 nord i l’R11 iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac.

- S’estableix un servei de bus complementari a Montcada i Reixac per aquests dies, cada 15 minuts entre les 6:00 h i les 22:00 h, des de l’estació de Montcada i Reixac fins a Barcelona la Sagrera Meridiana.

- El servei a l’Aeroport es realitzarà amb origen o destinació Barcelona-Estació de França.

Línia R1:

17-19 de setembre i caps de setmana del 29-30 d’octubre i 12-13 de novembre:

- Els serveis de la línia R1 iniciaran o finalitzaran el seu recorregut a Badalona.

- Els viatgers disposaran de la parada Badalona Pompeu Fabra (línia 2 de Metro) per fer transbordament. A més, els viatgers de Sant Adrià de Besòs tindran servei alternatiu de transport amb TRAM.

Durant tots els períodes d’afectacions, es reprogramaran horaris a les línies afectades per donar la millor oferta malgrat les limitacions operatives que comporten aquestes actuacions.

En tots aquests temps, els títols de Renfe seran vàlids per fer servir el servei de Metro a les estacions afectades.

Renfe reforçarà el personal d’informació i atenció al client amb un equip de 68 persones que, distribuïdes per les principals estacions afectades, podran guiar i orientar als clients. En els serveis que sigui necessari fer transbordament, el temps de viatge serà superior a l’habitual.

Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei, emmarcades en el pla ‘Transformem Rodalies’, es comunicarà a través de megafonia en estacions, a l’interior dels trens, així com a les pantalles, teleindicadors i senyalització específica a les estacions de transbordament.