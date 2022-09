Familiars de Rafael i d'altres pacients afectats per negligències mèdiques es manifesten davant de l'Hospital del Mar. Foto cedida

El cas de Rafael , un home que va morir a finals del mes d'abril passat per un tumor , torna a posar sobre la taula el cas de les negligències mèdiques que es van produir durant la pandèmia del Covid-19. La seva filla fa mesos que lluita i assegura a Catalunya Press que "el procés judicial és a la recta final ". Ho està portant sola, sense advocats, i assegura que el que demana són “danys morals” i “responsabilitat civil” .

I és que el coronavirus va provocar que el gruix dels esforços de la sanitat se centressin a combatre la pandèmia , que tan durament va colpejar el món, però això va causar que alguns pacients que patien altres malalties tinguessin la sensació de no rebre tota l'atenció que necessitaven . També va provocar que, fins i tot, associacions de pacients malalts de càncer fessin una crida perquè aquests continuessin rebent la mateixa atenció i el mateix tractament .

UNA BALLEA DE GAIREBÉ DOS ANYS

Al maig de 2020 a Rafael li va sortir un bony al coll . Tot i que al principi el van tractar amb antibiòtics i li van fer una biòpsia (el resultat és que patia unlimfoma fol·licular grau 3 ), molts dels professionals que el tracten durant aquest any i el posterior el comuniquen, tant a ell com al seu família, que el tumor no té importància .

A meitat de desembre del 2021, la família acudeix a la primera visita amb el servei d' Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar, que els repeteix que el tumor "no té importància" i els diu que està localitzat "al costat de la pleura". El doctor deriva el pacient a la visita amb el PADES del 2 de febrer d'aquest any i li comenta que “si el tumor creix es farà radioteràpia”.

La família pregunta que perquè no es duu a terme el tractament en aquell moment i la seva resposta és que "no és un tumor perillós" , encara que ni entrega ni facilita els informes corresponents de la biòpsia, però dóna l'alta a Rafael.

Aquest 14 de setembre hi ha prevista una altra concentració. Foto cedida

El 29 de desembre Rafael pateix una caiguda a casa, però diu que no li fa mal. La seva filla explica que “amb l'arribada del nou any el seu estat de salut empitjora i comença a vomitar tot allò que menja”. La família demana que un metge el visiti a domicili.

L'1 de febrer de 2022 és ingressat a urgències de l' Hospital del Mar per "vòmits recurrents i per falta de mobilitat", però després de fer-li diferents proves, és donat d'alta l'endemà. Entre els dies 2 i 10 de febrer "segueix empitjorant, amb vòmits recurrents, pèrdua de gana i pes", entre altres símptomes.

Això fa que l'11 de febrer torni a ingressar i, malgrat que novament volien donar-li l'alta, això canvia quan vomita sang davant dels metges. Aquest deteriorament fa que els metges de l'Hospital del Mar decideixin derivar-lo al Fòrum, segons expliquen a la família perquè “allà estarà millor”, ja que estaria atès per psiquiatres, ja que una de les explicacions que donaven els metges és que presentava un quadre depressiu .

La família demana que el tornin a portar a l'Hospital del Mar, perquè facin més proves i un TAC, però el 22 de febrer torna a rebre l'alta mèdica. Quatre dies més tard el seu estat fa que torni a ingressar al recinte hospitalari, on finalment se li practica la tomografia, que diu que hi ha hagut metàstasi cerebral temporal esquerra . A Rafael li van donar entre 4 i 8 setmanes de vida .

Després de tenir aquest diagnòstic, la seva filla va consultar amb l'Institut Català d'Oncologia (ICO), on li van dir que "si el 2020 li haguessin fet radioteràpia", el pare no estaria en aquesta situació.

Tot i això, la filla de Rafael diu que, en una reunió, la gerent de l'Hospital del Mar li va dir que els seus facultatius "ho havien fet correctament".

Des del 15 d'abril, Rafael va ser a casa seva, fins que va morir, el dia 26 d'aquell mateix mes.

"ENS HEM SENTIT NINGUNEATS"

Després d'això, la filla de Rafael ha iniciat una lluita per rebre justícia, però assegura a Catalunya Press que la baralla va molt més enllà del cas.

"No només ho faig pel meu pare, sinó per tot el món que ha patit casos així i que està callat", apunta.

I és que assegura que, durant aquest llarg procés, “ com a família ens hem sentit menyspreats i marejats per part dels professionals des del principi . No entenem perquè d'aquestes actuacions sense sentit i sense explicacions lògiques. va entregar el resultat de la biòpsia, document molt important i un fet que vulnera un dret principal de qualsevol persona que és el dret a la informació”.

La filla també denuncia que “l'informe final està modificat amb una negació que no hem realitzat, en cap moment ningú d'aquesta família s'ha negat a acceptar tractament pel meu pare, és que mai no s'ha proposat, que és diferent ”.

Finalment, la família reclama "una investigació clara, transparent i concisa", "un traspàs del que ha passat per escrit i signat pels col·legiats implicats", "responsabilitat civil en contra dels facultatius implicats i que van tractar Rafael" i "responsabilitat per danys personals i morals als mateixos facultatius".

Com ja han fet altres vegades, la família de Rafael i la d'altres pacients que denuncien negligències mèdiques es manifestaran aquest dimecres 14 de setembre davant de l'Hospital del Mar. "Almenys serem una vintena de famílies. Ens ajuntem amb plataformes com Marea Blanca (la plataforma unitària en defensa de la Sanitat Pública a Catalunya), que ens ajuda a tenir més força", conclou la filla de Rafael.