Aeròdrom militar de Santiago @ep

Miguel Ángel Paredes , l'actual cap de l'Aeròdrom de Militar de Santiago , ha emès un contracte per valor de més de 2.000 euros per canviar les cortines de casa seva, segons informa el mitjà Moncloa. Aquest alt càrrec de l'exèrcit ha decidit utilitzar els diners públics de tots els espanyols per decorar casa seva.

En concret, el valor del contracte puja a 2.019,02 euros, i ha estat publicat per l'aeròdrom militar amb l'objecte de l'adquisició de cortines per a la casa del cap d'aquest departament.

Aquest tipus de contractes depenen del pressupost per al Ministeri de Defensa. Aquestes inversions haurien d'anar destinades a millorar les casernes militars i les seves instal·lacions, però en el cas de Miguel Ángel Paredes, ha decidit destinar aquests diners a benefici propi.

I és que, aquest tipus de contractes s'emmarquen dins del pressupost amb què compta Defensa, el departament capitanejat per Margarita Robles . Una inversió que hauria d'anar destinada a millorar les condicions dels militars i les instal·lacions en què la tropa duu a terme el seu servei com les casernes, les instal·lacions esportives i la resta de dependències militars. Tot i això, alguns com Miguel Ángel Paredes prefereixen destinar aquesta inversió al benefici propi, com les cortines de casa seva. Això se suma a la llarga llista de beneficis i privilegis de què disposa l'exèrcit. Entre ells, sembla que també hi ha la compra de cortines per a la casa dels alts càrrecs militars.