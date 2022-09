Planta de Nissan / @EP

En un comunicat aquest dimecres, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha explicat que s'ha ampliat el termini perquè “els futurs licitadors disposin de més temps per presentar amb més detall les seves ofertes”.

L'acord "compta amb la conformitat de la taula de reindustrialització" de Nissan de la Zona Franca , en què participen la direcció de l'automobilística, el Ministeri d'Indústria, la Generalitat i els sindicats.

Aquesta modificació implica que la mesa de contractació obrirà el sobre A el 13 d'octubre a les 12 hores, el sobre B el 18 d'octubre a les 12 hores i el sobre C el 31 d'octubre a les 12 hores.

L'ampliació obeeix a fer que els futurs licitadors disposin de més temps per presentar amb més detall les seves ofertes, i així disposar de millor informació per procedir a una selecció "més adequada i justa en la resolució del concurs".

Segons el plec de clàusules publicat pel CZFB a finals de juny, la data límit per presentar ofertes era el 16 d'agost a les 11 hores, mentre que l'1 de setembre s'havia de fer l'obertura del sobre A, que ha de contenir la documentació general i administrativa.

El 2 de setembre era la data prevista per a lobertura del sobre B, on ha de constar tota la documentació relativa al projecte tècnic, i el 15 de setembre la del sobre C, amb la proposta econòmica.

TREBALLADORS



També en un comunicat aquest dimecres, els treballadors de Nissan a la planta de la Zona Franca de Barcelona han defensat la necessitat implantar projectes industrials que respectin els terminis.

Sobre l'ampliació, han dit que és necessària per aconseguir que el concurs compti amb les "prou garanties" de participació per als possibles licitants.

"Des dels Comitès d'Empresa seguim insistint en la necessitat d'establir un concurs just i transparent que garanteixi els acords que es van prendre a la taula de reindustrialització", han afegit.