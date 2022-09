Selecció espanyola que va participar al 'Gent Senior Barber Hairworld 2022 París' / @ONBspain

Javi Torrente , un barber de Cambrils, ha format part de l'equip espanyol que va participar al Hairworld París 2022 durant els dies 10, 11 i 12 de setembre. Aquesta ha estat la seva primera participació internacional amb la selecció espanyola, i el resultat ha estat força òptim, ja que l'equip espanyol va aconseguir la medalla de bronze, per darrere del Japó i Itàlia.

A la competició Gent Senior Barber Hairworld 2022 París van participar 52 països. Per a Torrente, va ser una "experiència única, per viure-la. No es pot explicar, és una sensació molt bona". El barber de Cambrils ha estat entrenant durant més de tres mesos, "anant a València tots els caps de setmana per fer 1 hora d´entrenament".

L'espanyol ha apuntat que els resultats són notables, però que el Japó, el guanyador de la competició, "entrenen 6 hores al dia i han realitzat uns treballs extraordinaris".

Paco Noguera, el seleccionador espanyol, ha estat l'artífex de la participació de Javi Torrente al combinat nacional. Pel que fa als resultats obtinguts, Noguera ha afirmat que està “molt orgullós per cadascun dels components de l'equip espanyol i content per aconseguir estar dins dels tres millors països del món”.