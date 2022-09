Pluja @UINSPLASH

Aquest dijous un total de set províncies estaran en avís groc a causa de les pluges o les tempestes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, a Aragó, estaran en risc per tempestes Osca i Terol, pel mateix motiu que Castelló a la Comunitat Valenciana.

Per part seva, a Catalunya les tempestes tindran en avís groc Barcelona, Girona i Lleida , que també estarà en risc per pluges.

A les Illes Balears , les pluges i les tempestes tindran en risc Mallorca i Menorca, que també estarà en avís groc per rissagues. A la Comunitat Valenciana , les tempestes posaran en risc groc Castelló.

Aquest dijous la baixa atlàntica que ha afectat aquests dies passats es va debilitant però encara deixarà inestabilitat a la Península i les Balears, amb un predomini de cels ennuvolats i amb probabilitat de precipitacions en àmplies zones. Es desenvoluparà nuvolositat d'evolució diürna a gran part de l'interior peninsular i hi haurà pluges i xàfecs dispersos a la major part del país, menys freqüents com més al sud ia l'est.

Les precipitacions ocasionalment poden anar acompanyades de tempestes i tendiran a remetre al final, excepte al Cantàbric i nord del sistema Ibèric. Podran ser localment forts i/o persistents al sistema Central i al litoral cantàbric occidental, així com al Pirineu oriental i al Maestrat.

També es poden donar xàfecs i tempestes ocasionals a les Balears. Intervals ennuvolats a les Canàries i, amb baixa probabilitat, precipitacions febles al nord de les illes.

La calima pot encara afectar l'extrem sud-est peninsular i les Balears, encara que tendeix a retirar-se cap a l'est.

Les temperatures baixaran a l'àrea cantàbrica, Balears i centre peninsular, i pujaran al sud de Galícia, oest de l'altiplà Nord i terç aquest peninsular, amb pocs canvis a la resta. Per la seva banda, les temperatures mínimes tendeixen a baixar.

Pel que fa al vent, s'esperen de ponent a l'Estret i Alborà, del sud-oest a l'extrem sud i les Balears, del nord-est a Galícia, i del nord-oest a l'alt i mig Ebre; vent del nord a Canàries; i fluixos variables a la resta.