Luis Rubiales @ep

Nou episodi a la trama Luis Rubiales . L'oncle i excap del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Juan Rubiales, ha denunciat a la Fiscalia Anticorrupció que es van pagar festes privades amb els diners de la Federació.

Segons informa El Mundo, que ha tingut accés a la declaració, Rubiales celebro "a principis del 2020 una festa en un xalet privat de Salobreña", a Granada.

Aquella festa es va justificar com una reunió, "unes jornades de treball, però no va ser tal" , afirma l'oncle de Rubiales. I és que a la festa hi van anar convidades que no venien precisament a treballar: "Es va convidar per part de l'exfutbolista i amic del president Nené a un grup de vuit o deu noies joves". Totes les despeses van anar a càrrec de la targeta de la RFEF.

El Ministeri Públic està investigant les suposades irregularitats durant el mandat de Luis Rubiales al capdavant de la RFEF. El cas va començar quan El Confidencial va publicar documentació interna de la institució on denunciava, entre altres qüestions, el pagament de comissions milionàries al futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué o la gravació de converses a alts càrrecs del Govern de Pedro Sánchez.