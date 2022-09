Família de Solar Opposites - Disney

Disney+ és la plataforma de streaming més cara, cobrant 8,99 euros al mes a Espanya perquè els usuaris puguin gaudir dels seus continguts. Tot i això, aquesta quantia no serveix per assegurar que els fans espanyols puguin gaudir d'una sèrie completa sense aturades , ni esperes sense explicació.

El 13 de juliol Disney+ va estrenar la tercera temporada de la sèrie 'S olar Opposites ', dels creadors de ' Rick i Morty' . Es tracta d´una sèrie animada per a adults que relata la vida d´una família d´alienígenes al nostre planeta, que s´ha convertit en un èxit pel seu humor rebuscat i intel·ligent, típic dels seus creadors.

La plataforma ha anat publicant setmanalment els episodis d'aquesta sèrie doblegats, fins a l'episodi 10, i després han deixat tirats els fans. L'últim episodi, l'11, el final de temporada, hauria d'haver sortit plegat dimecres 7 de setembre, ia dia 15 encara no ha aparegut.

De moment, només es pot veure l'últim episodi de la tercera temporada de la sèrie en anglès o portuguès , escollint subtítols en espanyol, però és impossible veure-la doblegada. Aquesta situació provoca que molts fans, acostumats durant tres temporades al doblatge hispà, no puguin acabar la sèrie.

Multitud d'usuaris han preguntat a Disney+ a través de les xarxes si pujaran el doblatge de l'episodi, però la companyia només contesta amb un missatge automàtic on no aclareix què està passant.

Aquesta és la resposta que Disney dóna a tots els usuaris que es queixen per aquest abandó. " Entenem el sentiment " però no et donarem cap explicació, vénen a dir.

Aconseguirà la companyia continuar consolidant-se a Espanya amb aquest tracte als fans? “La ingratitud és filla de la supèrbia”, va dir Cervantes.