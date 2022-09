Banc de Sang

El Banc de Sang i Teixits ha alertat d'un descens de donants de medul·la òssia d'un 40% respecte a l'any anterior i ha fet una crida per aconseguir més donacions: a l'agost s'havien inscrit 3.000 persones mentre que el 2021 aquesta xifra era més gran de 4.000, ha informat en un comunicat aquest dijous.

Amb motiu del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, dissabte organitza a la plaça Universitat de Barcelona una jornada al costat de la plataforma Tindercat per celebrar “l'amor més solidari i altruista, el de la donació”.

Durant la jornada s'animarà els assistents a entrar al Registre de Donants de Medul·la Òssia a través d'una mostra de saliva , que es podrà realitzar al mateix acte, i es tancarà amb un concert de la Tinderband.

El Banc de Sang i Texits estima que prop de 70.000 persones a Catalunya estan registrades com a possibles donants i ha subratllat la importància d'incorporar nous donants per assegurar que qualsevol pacient hi trobi una persona compatible.

Quan un pacient necessita un trasplantament, en cas de no trobar-lo a l'entorn familiar, es busca al registre de donants però només 1 de cada 3.000 inscrits acaba sent compatible.