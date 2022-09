Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

Catalunya té 107 vacants de jutges per cobrir a causa de la fugida de magistrats impulsada pel procés, segons informa El Confidencial Digital. D'aquesta manera, la comunitat autònoma és al capdavant dels territoris amb més vacants judicials.

Des de fa cinc anys, més de 220 jutges han abandonat Catalunya, i en els últims dos anys se n'han anat 82 - 64 el 2021 i 18 el 2022-.

Aquest últim any, on només se n'han anat 18, s'han pogut cobrir algunes vacants gràcies als dos concursos de trasllat. Set jutges procedents d?altres comunitats han decidit traslladar-se a Catalunya.

De moment, queden 7 vacants per cobrir, i encara que els dijous aconsegueixen “sortir del pas” amb les substitucions, no s'aconsegueixen ocupar tots els llocs i per tant, no està garantit el correcte funcionament de la justícia.